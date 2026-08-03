El Ministerio de Salud impulsa una campaña nacional para fortalecer la lactancia materna

El Ministerio de Salud de la Nación lanzó una serie de acciones destinadas a fomentar la lactancia materna en Argentina, con el propósito de ampliar el acceso a información basada en evidencia científica, fortalecer la formación de los equipos de salud y visibilizar los beneficios que esta práctica representa tanto para los niños como para las madres.

La iniciativa forma parte de una campaña de sensibilización desarrollada en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna y contempla actividades dirigidas tanto a la población en general como a los profesionales de la salud que acompañan el proceso de atención materno-infantil.

La información fue difundida mediante un informe elaborado por la cartera sanitaria, en el que además se anunció la realización de una nueva encuesta nacional destinada a relevar experiencias y desafíos vinculados con la lactancia en todo el país. Según el Ministerio, el conjunto de estas acciones integra una estrategia orientada a fortalecer las capacidades del sistema de salud y generar información actualizada que contribuya al diseño de futuras políticas sanitarias.

Información basada en evidencia para la población

Uno de los principales ejes de la campaña consiste en acercar a la comunidad información respaldada por evidencia científica acerca de los beneficios de la lactancia materna.

Las acciones de promoción buscan que la población cuente con herramientas e información confiable sobre esta práctica y sus efectos en la salud. De acuerdo con los estudios citados por el Ministerio de Salud, la lactancia materna produce importantes beneficios para la infancia.

Entre los datos difundidos se destacan:

Reduce en un 26% el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante.

A nivel mundial previene más de 800.000 muertes infantiles cada año.

El informe también señala beneficios para la salud de las madres, con reducciones observadas en distintos riesgos sanitarios.

Según la información oficial:

Disminuye un 19% el riesgo de cáncer de mama.

Reduce un 30% el riesgo de cáncer de ovario.

Disminuye un 32% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Estos datos constituyen uno de los fundamentos de la campaña impulsada por la cartera sanitaria para promover la lactancia materna en todo el territorio nacional.

Actividades en hospitales

Además de las acciones de difusión dirigidas a la comunidad, los hospitales nacionales desarrollarán diversas actividades destinadas a fortalecer el acompañamiento durante el proceso de lactancia.

Las iniciativas incluyen propuestas de capacitación y espacios de intercambio entre profesionales y la comunidad. Entre las actividades previstas se encuentran:

Charlas informativas.

Talleres.

Consultorios abiertos.

Jornadas de actualización para equipos de salud.

Según el Ministerio de Salud, estas acciones buscan ampliar el acceso a información basada en evidencia científica, fortalecer el acompañamiento brindado durante la lactancia y promover espacios de diálogo entre los equipos de salud y la población. El objetivo es consolidar estrategias que permitan mejorar el apoyo ofrecido a las familias durante este proceso.

Capacitación con alcance federal

La estrategia también contempla instancias de formación destinadas a profesionales de la salud de todo el país. Actualmente se encuentra en desarrollo la 13° edición del Curso Básico de Lactancia, que registra 832 profesionales inscriptos.

Al mismo tiempo, se desarrolla la 8° edición del Curso de Centros de Lactancia, en la que participan 295 profesionales provenientes de distintas jurisdicciones del país. Estas propuestas forman parte del esquema de capacitación impulsado por el Ministerio para fortalecer las competencias de quienes trabajan en el acompañamiento y asesoramiento sobre lactancia materna.

Una nueva Encuesta Nacional de Lactancia

Otro de los componentes centrales de la estrategia oficial es la realización de la 14° Encuesta Nacional de Lactancia.

Según informó la cartera sanitaria, el relevamiento involucra a más de 1.300 establecimientos de salud distribuidos en todo el país. Asimismo, prevé la realización de aproximadamente 19.000 encuestas a nivel nacional.

El Ministerio explicó que los resultados permitirán actualizar los principales indicadores relacionados con la alimentación infantil y servirán como insumo para fortalecer el diseño de nuevas estrategias de promoción y apoyo a la lactancia. La recopilación de esta información busca ofrecer un panorama actualizado sobre las prácticas de alimentación infantil y las experiencias vinculadas con la lactancia en Argentina.

Los desafíos que muestran los indicadores

El informe difundido por el Ministerio también presenta datos que reflejan la situación actual de la lactancia materna en el país. Según los indicadores oficiales, el 96,2% de los niños recibe lactancia materna exclusiva al nacer, lo que representa un alto nivel de inicio de esta práctica.

Sin embargo, el panorama cambia con el paso de los meses. De acuerdo con la información oficial, solo el 46,7% logra mantener la lactancia materna exclusiva después de los seis meses, un dato que evidencia uno de los principales desafíos señalados por la cartera sanitaria.

Estos indicadores constituyen uno de los fundamentos de las acciones impulsadas durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, orientadas a fortalecer el acompañamiento de las familias y mejorar la continuidad de esta práctica.