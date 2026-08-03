Consagran altar y dedicaron el templo parroquial de Santa Ana y San Joaquín en Miraflores

Durante la mañana del sábado 1 de agosto, la comunidad de Miraflores, en el departamento Capayán, vivió una de las celebraciones más significativas de sus fiestas patronales con la consagración del altar y la dedicación del templo parroquial de Santa Ana y San Joaquín, ceremonia que fue presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč.

La Santa Misa fue concelebrada por el párroco anfitrión, padre Eduardo Navarro, junto con el padre Domingo Chaves, párroco de Nuestra Señora de Luján, de Chumbicha (Capayán); el padre Javier Grosso, párroco de San Isidro Labrador, de Valle Viejo; y el padre Martín Brizuela, párroco de Nuestra Señora del Rosario, de La Merced (Paclín).

La ceremonia contó además con la participación de autoridades locales y de numerosos fieles pertenecientes a las distintas comunidades que integran la jurisdicción parroquial, destacándose especialmente la presencia de los niños de la Catequesis, quienes tuvieron un lugar relevante durante toda la celebración.

El inicio del rito litúrgico

La celebración comenzó con la lectura del decreto que autoriza la dedicación del templo y la consagración del altar, dando paso al desarrollo del rito previsto para este acontecimiento.

Posteriormente, Mons. Luis Urbanč bendijo el agua, con la que roció a los fieles presentes y también las paredes del templo. Del mismo modo bendijo el ambón, desde donde más tarde fue proclamada la Palabra de Dios, en uno de los momentos centrales de la liturgia.

Un mensaje especial a los niños

Durante su homilía, el Obispo puso especial énfasis en la presencia de los más pequeños, manifestando su alegría al observar la importante participación de los niños. "Casi ocupan la mitad del templo", expresó, al tiempo que felicitó "a los papás, a los catequistas, al padre, que han dado este lugar especial para los niños, que los han motivado para que en este día sábado estén acá. Esto va a ser algo imborrable para todos ustedes".

Seguidamente explicó el significado que adquiere el edificio desde ese momento al señalar que "este templo es un edificio que de hoy en adelante estará dedicado pura y exclusivamente para el culto", remarcando que "el templo es sólo para orar, para celebrar la Santa Misa y otros sacramentos".

También destacó las remodelaciones realizadas en el lugar, indicando que donde anteriormente funcionaba la sacristía ahora se encuentra una Capilla del Santísimo, donde fue colocado el Sagrario, al que describió como "antiquísimo del tiempo fundacional de este templo". Allí, afirmó, Jesús Sacramentado permanecerá las 24 horas del día para el encuentro de los fieles con Él.

Asimismo, explicó que la nueva Sacristía fue ubicada en otro sector del templo y alentó a la comunidad a concurrir al lugar de oración.

"Este templo es lugar de encuentro con Dios, así que vengan con ganas, Jesús los espera todos los días, quiere encontrarse con ustedes... Él los va a acompañar toda la vida... y van a ser personas muy buenas en la sociedad que nos toca vivir", expresó.

La invitación a conocer a San Carlo Acutis

En otro tramo de su predicación, Mons. Urbanč invitó especialmente a los niños a conocer la vida de San Carlo Acutis, a quien definió como "el Santo de la Eucaristía".

Recordó que el joven santo afirmaba que "la Eucaristía es mi autopista al Cielo", alentando a los chicos a enamorarse de Jesús presente en la Eucaristía.

También destacó que Carlo Acutis utilizó la computadora para difundir por todo el mundo los milagros eucarísticos y señaló que, con apenas 15 años, "Dios se lo llevó al Cielo porque ya hizo su misión". Añadió además que "mucha gente se está convirtiendo, porque Carlo Acutis sigue haciendo su obra desde el Cielo. Le tengamos devoción, es un santo de nuestro tiempo".

El templo como signo de la presencia de Dios

Al profundizar sobre el sentido espiritual de la dedicación del templo, el Obispo manifestó que "el templo nos representa a nosotros", recordando la enseñanza del apóstol San Pablo, quien afirma que los cuerpos son templos del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad.

Explicó que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Dios comunión y familia, desea habitar en el corazón de cada persona. Por ello exhortó a mantener siempre preparado el templo espiritual de cada creyente y sostuvo que el templo parroquial debe inspirar a que cada hogar sea también un templo de Dios, porque "donde mora Dios hay paz, armonía, alegría, entendimiento, unión, comprensión".

Más adelante expresó su deseo de que las obras de remodelación realizadas contribuyan a renovar la comunidad cristiana, remarcando que el altar ocupa el centro del templo porque representa a Jesús, "la roca firme sobre la que se construye la Iglesia".

Asimismo explicó el significado del rito que se disponía a celebrar con el Santo Crisma, un aceite bendecido con perfume, con el que sería ungido el altar para significar que representa a Jesús Sacerdote, Altar y Víctima, que se ofrece a Dios.

Hacia el final de su mensaje encomendó a la comunidad a Santa Ana y San Joaquín, pidiendo que ayuden a todos los habitantes de la parroquia a convertirse en verdaderos templos vivos de Dios y en testimonios fieles de Dios en el mundo. También elevó una oración a San Alfonso María Ligorio, santo recordado por la Iglesia ese día, a quien definió como un gran santo, un gran obispo y fundador de la congregación de los Padres Redentoristas, puesta al servicio misionero de llevar el mensaje salvífico por todo el mundo.

El rito de consagración y dedicación del templo

Tras la homilía comenzó el rito de consagración y dedicación, momento en el que toda la asamblea entonó las Letanías, invocando la protección de los Santos.

Posteriormente, el Obispo elevó la oración de consagración y dedicación del templo, para luego proceder a la unción del altar con el Santo Crisma, del mismo modo que fueron ungidas las cruces colocadas sobre las paredes del templo. El rito continuó con la incensación del altar y de toda la Iglesia, culminando luego con el revestimiento del altar mediante el mantel, las flores y las velas. Seguidamente fueron acercadas las ofrendas del pan y del vino, integrándose a la celebración eucarística.

Antes de impartir la bendición final, Mons. Luis Urbanč bendijo la Capilla y el Sagrario, donde quedó expuesto el Santísimo Sacramento para su adoración.

Como cierre de esta jornada especial, todos los presentes firmaron el acta que deja constancia de lo acontecido, poniendo fin a una celebración que marcó un momento significativo para la comunidad parroquial de Santa Ana y San Joaquín de Miraflores, en el contexto de sus fiestas patronales.