Argentina, el destino ideal para presenciar la espectacular Luna de Sangre

En la madrugada de este martes tendrá lugar un eclipse lunar total ampliamente anticipado, conocido popularmente como Luna de Sangre, debido a que la Luna llena adoptará tonalidades rojizas durante más de una hora. Se trata de uno de los eclipses más esperados de la década, ya que no volverá a presentarse con estas características por lo menos en los próximos dos años.

La Luna permanecerá roja durante 82 minutos, mientras que el fenómeno completo —incluyendo fases parciales y penumbrales— se extenderá por más de cinco horas. La duración y la intensidad cromática convierten a este evento en una cita astronómica de relevancia internacional.

Argentina se posiciona como uno de los mejores lugares del mundo para disfrutarlo, dado que el eclipse podrá observarse en su totalidad desde casi todo el territorio nacional, siempre que las condiciones climáticas sean favorables.

Por qué la Luna se vuelve roja

El fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, provocando que nuestro satélite natural ingrese en la sombra terrestre, conocida como umbra. En ese proceso, se produce un efecto óptico particular: las longitudes de onda más cortas de la luz se dispersan, mientras que las longitudes de onda rojas, más largas, logran atravesar la atmósfera.

Ese filtrado natural genera una gama de colores que va del rojo oscuro al naranja cobrizo, dando lugar al espectáculo que popularmente se denomina Luna de Sangre.

Un informe de la NASA detalló el alcance global del fenómeno: "La totalidad será visible al anochecer desde el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primera hora de la mañana en América del Norte y Central, así como en el extremo occidental de Sudamérica".

Horarios del eclipse lunar total del 3 de marzo

El cronograma oficial del eclipse presenta diferentes referencias horarias. En Tiempo Universal (TU), las fases serán las siguientes:

Inicio penumbral: 08:44

Inicio parcial: 09:50

Inicio de totalidad: 11:04

Máximo del eclipse: 11:34

Fin de totalidad: 12:02

Fin parcial: 13:17

Fin penumbral: 14:22

En Argentina, Uruguay y Chile, el esquema horario será:

Inicio penumbral: 05:44

Máximo del eclipse: 08:34

Fin penumbral: 11:22

Estos datos permiten planificar con precisión la observación, especialmente considerando que la fase total —la más impactante visualmente— superará la hora de duración.

Un fenómeno seguro y accesible

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares no representan ningún riesgo para la vista, lo que convierte a la experiencia en un espectáculo astronómico completamente seguro para el público en general.

Entre las recomendaciones para una mejor observación se destacan:

Se puede observar a simple vista, sin necesidad de protección ocular.

Utilizar binoculares o telescopios permite apreciar con mayor detalle los matices de color.

Buscar un lugar con cielo despejado y baja contaminación lumínica mejora significativamente la experiencia.

Consultar el pronóstico del tiempo para elegir el mejor punto de observación.

La facilidad para contemplarlo, sumada a su larga duración, refuerza el carácter masivo del evento.

Los aspectos más destacados

Entre los puntos sobresalientes de este eclipse lunar total se encuentran:

Una fase total que superará la hora de duración.

Excelente visibilidad en el hemisferio Sur.

Tonos rojizos intensos en la superficie lunar.

Observación segura a simple vista, sin necesidad de protección ocular.

Con una duración total que excederá las cinco horas y una fase roja de 82 minutos, el fenómeno se proyecta como uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año. La posibilidad de observarlo en su totalidad desde casi todo el territorio argentino, siempre que el clima acompañe, posiciona al país como un escenario privilegiado para presenciar este espectáculo natural que no volverá a repetirse con similares características al menos en los próximos dos años.