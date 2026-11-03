Así va a estar el clima este martes en Catamarca

Catamarca tendrá un martes con condiciones meteorológicas inestables, tal y como se anunciaron también este lunes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Siendo así, se anticipa la presencia de tormentas aisladas, lluvias y chaparrones en distintos momentos del día.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un inicio de día con 21 grados para luego registrar un leve ascenso hasta los 22 grados. El mayor incremento térmico se producirá durante la tarde, cuando la máxima llegará a los 31 grados. Para la noche, el termómetro se ubicará en torno a los 27 grados.

Así comenzó el día

Durante la madrugada el viento comenzó soplando desde el Norte. Ya para la mañana, se esperan lluvias aisladas y una temperatura de 22 grados. En este período, el Innombrable cambiará su dirección predominante hacia el Este y alcanzará velocidades de entre 13 y 22 km/h.

En cuanto a las lluvias que anuncia el SMN, la probabilidad de concretarse en un rango de entre el 10 y 40%.

Cómo se viene la tarde y la noche

La tarde será el momento de mayor amplitud, con una máxima de 31 grados. Sin embargo, las condiciones seguirán siendo inestables. El viento soplará desde el Sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Además, se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h, el registro más significativo de la jornada en materia de intensidad del viento.

Finalmente, durante la noche, el pronóstico indica la posibilidad de tormentas aisladas, con una temperatura de 27 grados. El viento tendrá dirección predominante del Noreste y velocidades de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40%.

