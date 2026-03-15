Colecta solidaria: Tucumán pide ayuda para reconstruir hogares

Las intensas lluvias que golpearon con severidad a la provincia de Tucumán han dejado una huella profunda en el territorio y en la vida de cientos de personas que hoy enfrentan la pérdida de sus pertenencias. Ante el temor persistente por la continuidad de las tormentas, la respuesta institucional y civil se ha movilizado rápidamente para mitigar los daños. En este contexto, la Representación Oficial de la Provincia de Tucumán en Buenos Aires ha lanzado una convocatoria formal a toda la comunidad para participar de una colecta solidaria de gran envergadura destinada a las familias afectadas.

Esta iniciativa surge como una respuesta coordinada tras el relevamiento exhaustivo realizado por diversos organismos oficiales. Según informaron desde la sede provincial a la Agencia Noticias Argentinas, la asistencia inicial brindada de manera conjunta por el Gobierno de Tucumán y la comunidad local ha permitido cubrir las necesidades más urgentes de los damnificados. No obstante, la magnitud de la catástrofe climática exige ahora una segunda fase de intervención enfocada exclusivamente en la recuperación a largo plazo de los hogares que sufrieron el embate del agua.

Del auxilio inmediato a la reconstrucción del hogar

Tras la primera ola de asistencia, las familias ya cuentan con los suministros básicos para la supervivencia, tales como ropa, calzado, alimentos, agua, medicamentos y artículos de limpieza. Sin embargo, el fenómeno climático no solo trajo consigo el aislamiento temporal, sino que destruyó el equipamiento doméstico esencial en muchas viviendas. Por ello, la nueva etapa de ayuda se orienta específicamente a reconstruir la vida cotidiana en las viviendas afectadas, solicitando a la ciudadanía la donación de elementos de uso doméstico que permitan recuperar la funcionalidad de cada hogar.

Dentro de los artículos que se están recibiendo para esta causa figuran elementos de cocina como vajilla, ollas y sartenes, además de una amplia variedad de textiles que incluyen ropa de cama de una y dos plazas, acolchados, frazadas, mantas, toallas y toallones. Asimismo, la convocatoria se extiende a la necesidad de mobiliario y equipamiento mayor, tales como mesas, sillas, camas, cocinas y heladeras, junto con electrodomésticos diversos, juguetes para los niños y útiles escolares que permitan retomar la normalidad educativa tras el temporal.

Logística y puntos de recepción en Buenos Aires

Para canalizar de manera eficiente la solidaridad de quienes residen en la Capital Federal y sus alrededores, se ha dispuesto que la Casa de la Provincia de Tucumán en Buenos Aires funcione como el centro logístico estratégico de recepción de todas las donaciones. El establecimiento se encuentra ubicado en la calle Suipacha 140, un punto neurálgico que facilita el acceso de los donantes.

Los interesados en colaborar podrán acercar sus aportes a partir de este lunes y hasta el viernes, en una franja horaria extendida que va desde las 8:00 hasta las 18:00. Esta amplitud horaria busca facilitar la participación de la comunidad en Buenos Aires, integrando la voluntad de ayuda con las obligaciones laborales diarias de los ciudadanos. El objetivo fundamental es acompañar el proceso de reconstrucción de los hogares tucumanos afectados por las inundaciones y brindar un soporte tangible y duradero a quienes perdieron sus pertenencias básicas bajo el agua.

Arte e identidad: Un puente solidario

La campaña no se limita estrictamente a la recolección física de bienes, sino que también busca integrar la cultura tucumana como un motor de resiliencia y unión en momentos críticos. Como parte de esta iniciativa, se ha programado una performance cultural para el próximo jueves a las 19:30 en el mismo espacio de la sede provincial en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de potenciar la visibilidad de la colecta.

Este evento contará con la participación especial de la reconocida diseñadora tucumana Juana Montoya. La propuesta busca amalgamar el arte y la identidad provincial con el espíritu solidario, creando un espacio de concientización y apoyo simbólico a las familias damnificadas. A través de esta intervención, se pretende que la ayuda sea comprendida como un acto de acompañamiento integral desde la comunidad tucumana en Buenos Aires hacia sus comprovincianos en el norte argentino, fortaleciendo los lazos de identidad en medio de la emergencia climática que atraviesa la provincia.