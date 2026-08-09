Comenzaron las fiestas patronales en honor a San Roque en La Chacarita

Desde el viernes 7 de agosto, la comunidad de la Parroquia y Santuario de San Roque, con sede en La Chacarita, ciudad capital, desarrolla las fiestas patronales en honor de su santo patrono. Las celebraciones tienen como lema "San Roque, peregrino de esperanza" y se encuentran enmarcadas en el Año Jubilar por los 200 años del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

El programa contempla una serie de jornadas de oración, novena, celebración de la Eucaristía y participación comunitaria que se extiende hasta el domingo 16 de agosto, fecha prevista para la solemne fiesta patronal de San Roque. Durante todos los días, en la sede parroquial se desarrolla el esquema diario de celebraciones:

19.00: Exposición del Santísimo.

Exposición del Santísimo. 19.15: Novena.

Novena. 19.30: Santo Rosario y Confesiones.

Santo Rosario y Confesiones. 20.00: Santa Misa.

A través de este cronograma, la celebración propone una continuidad diaria de oración y encuentro, con diferentes comunidades, instituciones, barrios y grupos vinculados con la jurisdicción parroquial participando como alumbrantes.

Domingo 9: San Roque, discípulo misionero

Este domingo 9, dedicado a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, corresponde al Día 3º de la novena, bajo el lema: "San Roque, discípulo misionero que nos invita a salir al encuentro del hermano".

La jornada contempla una celebración especial por la mañana y la continuidad de las actividades religiosas durante la tarde. A las 10.00 se celebra la Santa Misa destinada a 1º y 2º año de Catequesis de Comunión. A las 19.00 comienza nuevamente el esquema de oraciones y la misa diaria.

Los alumbrantes de esta jornada serán los Secretarios de la Parroquia, personal de mantenimiento, sacristanes, cantores del Santuario, barrio Combate de San Lorenzo y la Agrupación de danzas folclóricas.

Lunes 10: la Eucaristía como fuente de unidad

El lunes 10, jornada dedicada a San Lorenzo, diácono y mártir, se desarrollará el Día 4º, con el lema: "La Eucaristía, fuente de unidad y misión". La actividad religiosa comenzará a las 19.00, con el inicio de las oraciones y la misa diaria.

En esta oportunidad, los alumbrantes estarán conformados por los integrantes de los niveles Primario, Secundario y Terciario de los centros educativos del ámbito parroquial.

La jornada incorpora así a los distintos niveles educativos vinculados con la comunidad parroquial como parte de las celebraciones patronales.

Martes 11: el encuentro con Dios

El martes 11, dedicado a Santa Clara de Asís, será el Día 5º de la novena, bajo la consigna: "San Roque nos enseñó que la vida cristiana nace del encuentro con Dios".

A las 19.00 comenzarán las oraciones y la misa diaria. Los alumbrantes serán la Comunidad de la capilla San José, sus catequistas, niños de la Catequesis y sus padres, mini hospital de Banda de Varela, Sepave Banda de Varela, medios televisivos y radiodifusión.

La jornada suma de este modo a comunidades religiosas, espacios vinculados con la catequesis y distintos sectores relacionados con Banda de Varela, además de los medios televisivos y de radiodifusión.

Miércoles 12: una convocatoria al bien común

El miércoles 12, en la memoria de Santa Juana Francisca de Chantal, tendrá lugar el Día 6º, bajo el lema: "Construyamos juntos el bien común".

Las actividades comenzarán a las 19.00, con las oraciones y la misa diaria. Los alumbrantes serán la Comunidad de la capilla Sagrado Corazón de Jesús, sus catequistas, niños de la Catequesis y sus padres, Asociación de Productores de Banda de Varela y las fuerzas de seguridad del ámbito parroquial.

En este último grupo se encuentran Bomberos, Escuela de Cadetes, Escuela Superior, Comisaría de Banda de Varela, Custodia Policial de Casa de Gobierno, Defensa Civil y Drogas Peligrosas.

Jueves 13: una vocación para todos

El jueves 13, dedicado a Los Santos Ponciano e Hipólito, se celebrará el Día 7º, con el lema: "La vocación cristiana, un llamado de Dios para todos".

A las 19.00 comenzarán las oraciones y la misa diaria. Los alumbrantes serán la Comunidad de la capilla Virgen Niña, sus catequistas, niños de Catequesis y sus padres, Comunidad Ermita de San Francisco de Asís, barrios San Francisco, Villa Reyes y La Cruz Negra, Hospital de Niños, Jóvenes de Casa de Nazaret y Comunidad Apostólica Fran Zavaleta.

La convocatoria vuelve a reunir a comunidades de capilla, familias, barrios, instituciones y grupos de jóvenes dentro del programa de las fiestas patronales.

Viernes 14: la penitencia y la misericordia

El viernes 14, dedicado a San Maximiliano Kolbe, será el Día 8, cuyo lema será: "La penitencia, camino de conversión y encuentro con la misericordia de Dios".

Las oraciones y la misa diaria comenzarán a las 19.00. Los alumbrantes serán la Comunidad de la capilla Nuestra Señora de Fátima, sus catequistas, niños de la Catequesis y sus padres, barrios Villa Parque Chacabuco, Valle Hermoso y Plácido Stazuzi.

Sábado 15: la víspera de la fiesta patronal

El sábado 15 estará dedicado a la Solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María y corresponderá al Día 9º de la novena.

La jornada tendrá como lema: "La Asunción, anticipo de la Resurrección prometida a todos los cristianos".

A las 19.00 comenzarán las oraciones y la misa diaria. Los alumbrantes serán los Catequistas de 1º y 2º año de Confirmación del Santuario, niños de la Catequesis y sus padres, panificadoras, comerciantes del ámbito parroquial, barrios 240 Viviendas, Santa Lucía Norte y Sur, San Marcos, Los Olivares y Capresca.

Con esta jornada quedará completado el ciclo de la novena, en la antesala de la solemne fiesta patronal.

Domingo 16: la solemne fiesta patronal de San Roque

El domingo 16 será el momento central de las celebraciones con la Solemne fiesta patronal de San Roque.

La jornada estará acompañada por la invocación: "Oh poderoso San Roque, por tu gran intercesión, líbranos de pestes y males, y danos tu bendición". El programa comenzará a las 10.00, con la Santa Misa. Luego, a las 17.00, tendrá lugar la Solemne Procesión de San Roque.

El recorrido tendrá como punto de partida la rotonda del CAPE y continuará por avenida Presidente Castillo hacia el Santuario. Durante la procesión participarán las comunidades de la jurisdicción parroquial y sus Santos Patronos, que acompañarán a San Roque.

Los alumbrantes de esta jornada serán todos los devotos, parroquianos y peregrinos de San Roque. Además, durante la celebración se rezará por todos los enfermos, sus familias y quienes los cuidan, incorporando de este modo una intención especial por quienes atraviesan situaciones de enfermedad y por quienes los acompañan.

Una vez concluida la procesión, a las 18.00 se celebrará la Santa Misa Solemne de San Roque. Posteriormente, a las 19.30, se rezará el Santo Rosario y, finalmente, a las 20.00, tendrá lugar la Santa Misa.

La programación de las fiestas patronales de San Roque en La Chacarita quedará así concentrada en un recorrido de nueve días de novena y oración, con la participación de comunidades religiosas, instituciones, centros educativos, barrios, familias, comerciantes, fuerzas de seguridad, trabajadores y peregrinos. Bajo el lema "San Roque, peregrino de esperanza", las celebraciones se desarrollan además dentro del Año Jubilar por los 200 años del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, y tendrán su momento culminante el domingo 16 con la procesión que partirá desde la rotonda del CAPE hasta el Santuario.