Comenzaron las obras de reparación en la Ruta Provincial N° 42 y habrá cortes totales

Este miércoles comenzaron los trabajos de reparación sobre la Ruta Provincial N° 42, en el tramo comprendido entre Tintigasta y el cruce de El Portezuelo, dentro del departamento El Alto.

La ejecución de la obra implica la intervención directa de la calzada y requiere la implementación de un esquema especial de circulación para permitir el desarrollo de las tareas. En ese marco, se dispuso el corte total del tránsito durante determinados períodos de la jornada.

La medida responde a la necesidad de garantizar el desarrollo de los trabajos en el sector intervenido, donde permanecerán operando maquinaria vial, equipos de trabajo y personal encargado de la ejecución de las reparaciones.

Dos franjas horarias con corte total de calzada

De acuerdo con el esquema establecido para la realización de las tareas, el tránsito permanecerá completamente interrumpido durante dos franjas horarias.

Los horarios de corte total son:

De 07:00 a 12:00 horas.

De 14:00 a 19:00 horas.

Durante esos períodos, no estará habilitada la circulación por el tramo intervenido entre Tintigasta y el cruce de El Portezuelo.

La organización de la jornada contempla dos ventanas de trabajo que permiten concentrar las tareas de reparación en momentos específicos, mientras que fuera de esos horarios se mantendrá la posibilidad de circulación.

El esquema informado busca compatibilizar la ejecución de la obra con la continuidad del tránsito, aunque bajo condiciones especiales de precaución.

El tránsito permanecerá habilitado

Fuera de los horarios establecidos para el corte total de calzada, el tránsito permanecerá habilitado sobre el tramo de la Ruta Provincial N° 42.

Sin embargo, la habilitación no implica que la circulación pueda desarrollarse con normalidad plena. La presencia de maquinaria vial, equipos de trabajo y personal operando sobre la calzada obliga a circular con extrema precaución.

Los conductores que transiten por el sector deberán prestar especial atención a las condiciones existentes y respetar la presencia de los equipos y trabajadores que estarán desarrollando las tareas de reparación. La circulación se mantendrá, por lo tanto, bajo un esquema condicionado por la ejecución de la obra y por la actividad que se desarrollará sobre la ruta.

El pedido de extrema precaución

La recomendación central para los momentos en que el tránsito se encuentre habilitado es circular con extrema precaución.

El pedido se fundamenta en la presencia de maquinaria vial, equipos de trabajo y personal que estará operando sobre la calzada como parte de las tareas de reparación.

La circulación en el sector deberá desarrollarse teniendo en cuenta esa situación, con atención a las condiciones de la ruta y al movimiento de los equipos que intervienen en la obra.

El comienzo de los trabajos marca así una etapa de intervención sobre la Ruta Provincial N° 42, con un esquema de circulación que combina cortes totales en horarios determinados y habilitación del tránsito durante el resto de la jornada.