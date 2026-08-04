Las vacaciones de invierno dejaron un impacto de $5.246 millones en la Capital

El Receso Invernal 2026 dejó un saldo altamente positivo para San Fernando del Valle de Catamarca. De acuerdo con el relevamiento formal llevado a cabo por el Observatorio de Turismo Municipal en conjunto con la Asociación Civil de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Catamarca, la ciudad recibió un total de 17.950 visitantes. Este flujo constante de personas se tradujo en un impacto económico estimado en $5.246.388.105, consolidando una ocupación hotelera promedio del 65,3%.

Estos números reflejan con precisión matemática el movimiento registrado en la Capital durante el período de vacaciones de invierno, confirmando de manera categórica la capacidad que posee la ciudad para atraer visitantes y generar estadías que impactan directamente y de forma positiva en distintos sectores de la economía local. La estadía promedio se ubicó en 3,8 noches, traduciéndose en una mayor y constante actividad para los establecimientos dedicados al alojamiento, la gastronomía, el comercio y los diversos servicios disponibles en la región.

Dentro de este panorama, el desglose de la ocupación hotelera por categorías muestra desempeños destacados:

Hostels: alcanzaron el mayor nivel de ocupación, con un 75%.

Hoteles de 2 estrellas: se ubicaron en el 69,8%.

Hoteles de 3 estrellas: registraron un 69,7%, destacándose además por registrar picos de hasta el 90% de ocupación en algunos establecimientos particulares de esta categoría, lo cual da cuenta fehaciente de una demanda sostenida durante todo el período analizado.

En el plano del consumo diario, el estudio detalló que el gasto diario promedio estimado fue de $155.000 por turista, mientras que los excursionistas registraron un gasto promedio de $45.000 diarios, configurando así un movimiento económico que supo distribuirse equitativamente entre las diferentes actividades vinculadas directamente con el sector turístico.

Visitantes que llegan, recorren, evalúan y vuelven

El estudio pormenorizado permitió conocer con exactitud el perfil sociodemográfico y de comportamiento de quienes eligieron la Capital durante el receso. En cuanto a la composición de los grupos de viaje:

El 48% viajó en familia.

El 35% lo hizo en pareja.

El 8% optó por viajar con amigos.

Respecto al medio de transporte utilizado para arribar a la ciudad, el automóvil particular se posicionó como el principal medio de llegada, siendo elegido por el 73% de los visitantes. A este le siguieron el ómnibus, con un 11%, y el avión, utilizado por el 8%.

La procedencia de los viajeros demostró que la demanda fue fundamentalmente nacional, registrando un contundente 97% de visitantes de origen nacional. Las principales provincias emisoras fueron:

Buenos Aires: 32%

Córdoba: 16%

La Rioja: 10%

Tucumán: 6%

Santa Fe: 6%

En cuanto a las motivaciones que impulsaron el desplazamiento hacia el destino, el 85% de los encuestados señaló las vacaciones, el ocio y la recreación como el motivo principal de su viaje, en tanto que el turismo religioso representó el 7%.

Un dato particularmente significativo para la consolidación del destino radica en la fidelización y el descubrimiento: el 55% de los visitantes llegó por primera vez a San Fernando del Valle de Catamarca, mientras que el 82% indicó que no había considerado otros destinos antes de elegir la ciudad. La evaluación de la experiencia general también alcanzó niveles de excelencia, ya que el 99% afirmó que recomendaría la ciudad y el 82% manifestó que es muy probable que vuelva en el futuro.

El turismo se vivió intensamente en los atractivos culturales y patrimoniales

El intenso movimiento generado a lo largo del receso no se limitó ni se concentró únicamente en el ámbito del alojamiento, sino que tuvo un correlato directo en la afluencia registrada en los principales atractivos turísticos de la Capital. Los espacios culturales y patrimoniales recibieron importantes contingentes de público:

Museo de la Virgen: recibió 1.466 visitantes.

Museo Adán Quiroga: registró 827 asistentes.

Casa Caravati: contabilizó 299 personas.

Pueblo Perdido de la Quebrada: sumó 895 personas en visitas guiadas y otras 182 en actividades especiales.

Casa de la Puna: las visitas alcanzaron a 216 personas.

Estos registros demuestran de forma inequívoca cómo el flujo turístico impactó de manera transversal, alcanzando plenamente a los espacios culturales, patrimoniales y turísticos de la ciudad.

Para aquellos interesados en profundizar en el análisis, cabe destacar que los datos completos del relevamiento se encuentran disponibles para su consulta pública ingresando directamente al sitio oficial del Observatorio de Turismo Municipal: https://observatorio.sfvc.tur.ar/