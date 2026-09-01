Comenzó septiembre: cuándo llega el próximo fin de semana largo

Septiembre comenzó sin un nuevo descanso extendido a la vista en el calendario nacional. A diferencia de otros meses del año, este período no cuenta con feriados ni días no laborables de alcance general en Argentina, por lo que quienes esperan una pausa en la rutina deberán aguardar hasta octubre para disfrutar del próximo fin de semana largo.

El último descanso patrio tuvo lugar el 17 de agosto. Desde entonces, el calendario avanza durante septiembre sin una jornada feriada de carácter general, en un mes que, sin embargo, concentra distintas fechas especiales vinculadas con la educación, la llegada de la primavera, los estudiantes y celebraciones de la comunidad judía.

La próxima fecha oficial que permitirá disfrutar de un descanso extendido será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemorará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La ubicación de la fecha en el calendario conformará un fin de semana largo de tres días.

Septiembre, sin feriados nacionales

El comienzo de septiembre marca un período sin interrupciones generales en la actividad por feriados nacionales. A lo largo del mes no habrá fechas que generen, para el conjunto del país, un nuevo fin de semana largo.

Esto obliga a esperar hasta octubre para encontrar el próximo feriado nacional incluido en el calendario. El lunes 12 de octubre será la siguiente jornada oficial de descanso y permitirá extender el fin de semana durante tres días consecutivos.

De esta manera, septiembre queda ubicado como un mes de transición dentro del calendario, entre el último descanso patrio del 17 de agosto y los feriados que se concentrarán durante el tramo final de 2026.

Las fechas especiales de septiembre

Aunque el mes no tendrá feriados nacionales, sí incluye distintas celebraciones y jornadas especiales. Entre ellas se encuentran dos fechas consideradas días no laborables para la comunidad judía.

El calendario contempla:

Rosh Hashaná, Año Nuevo judío: desde el atardecer del viernes 11 de septiembre hasta el atardecer del domingo 13 de septiembre . Se trata de un día no laborable.

desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del domingo . Se trata de un día no laborable. Yom Kipur, Día del Perdón: desde el atardecer del domingo 20 de septiembre hasta el atardecer del lunes 21 de septiembre. También es un día no laborable.

Estas fechas forman parte de las celebraciones destacadas del mes y tienen un tratamiento particular dentro del calendario laboral.

Septiembre también incluye el 11 de septiembre, fecha en la que se celebra el Día del Maestro, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. La jornada se desarrolla con dinámicas especiales dentro del ámbito educativo.

El Día del Estudiante y la llegada de la primavera

Otra de las fechas destacadas será el 21 de septiembre, día en el que coinciden el Día del Estudiante y el comienzo de la primavera. Aunque la fecha no constituye un feriado nacional, suele generar encuentros recreativos y también interrupciones de clases en los niveles secundario y universitario.

La jornada se suma así a las fechas especiales que atraviesan septiembre, aun cuando el calendario no contemple un descanso obligatorio de alcance general para todos los trabajadores.

El próximo fin de semana largo será en octubre

Una vez concluido septiembre, el calendario nacional volverá a ofrecer un fin de semana largo en octubre. El lunes 12 de octubre se conmemorará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, lo que permitirá conformar un descanso de tres días.

Será el primer fin de semana largo después del descanso registrado el 17 de agosto, en un período de varias semanas sin feriados nacionales de alcance general.