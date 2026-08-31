El Gobierno recibió a la cúpula del Episcopado por la visita del papa León XIV a Argentina

Karina Milei se reunió este lunes, a las 18, con las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para continuar con los preparativos de la visita del papa León XIV a la Argentina. El encuentro tuvo lugar en la Casa Rosada y contó con la presencia de Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado.

La reunión se produjo pocas horas después de que la Iglesia advirtiera sobre el nivel de endeudamiento que atraviesan las familias argentinas y reclamara al Gobierno una solución frente a esa problemática. En ese contexto, el encuentro con las autoridades nacionales estuvo centrado en la preparación de la próxima visita papal.

Colombo y Pizarro, además, forman parte del acompañamiento a la avanzada del Vaticano que arribó este domingo al país. La delegación recorre los potenciales lugares que podría visitar León XIV durante su estadía, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximos.

Entre esos destinos figura la propia Casa Rosada, donde está previsto que se produzca la recepción de Javier Milei al sumo pontífice.

Fuentes eclesiásticas explicaron que las autoridades de la CEA aprovecharían su paso por la sede del Gobierno para saludar a Karina Milei, después de haberse perdido el primer encuentro interdisciplinario realizado dos semanas atrás. En aquella oportunidad, Colombo y Pizarro se encontraban en El Vaticano. Posteriormente, el 27 de agosto, fueron recibidos por el Papa, con quien dialogaron sobre su próxima visita a la Argentina.

La avanzada del Vaticano recorre Buenos Aires

La agenda de la delegación de la Santa Sede incluyó este lunes distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Según fuentes gubernamentales y eclesiásticas, los representantes visitaron:

Monumento de los Españoles.

Palacio Libertad.

Palacio San Martín.

Fue precisamente en el Palacio San Martín donde mantuvieron una nueva reunión de trabajo junto con representantes de la Secretaría General de la Presidencia, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Argentina y la Cancillería.

El objetivo fue repasar aspectos logísticos vinculados con la preparación de la visita de León XIV. La recorrida continuará durante los próximos días: el martes la delegación se trasladará a Córdoba, mientras que el miércoles estará en Luján y otros puntos de la provincia de Buenos Aires.

"Están viendo las medidas de seguridad y cómo serían los eventos", señalaron fuentes oficiales. La visita es gestionada por personal de ceremonial, junto con funcionarios de Cancillería, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría General de Presidencia.

Lugares en evaluación y una planificación todavía abierta

Desde la Conferencia Episcopal agregaron que la agenda de la avanzada no se limita a los encuentros con el Gobierno. También están previstos contactos con representantes de la Iglesia y con referentes de los posibles lugares que podría visitar el Papa.

El proceso, según explicaron desde el Episcopado, todavía se encuentra en una etapa de evaluación. "Son reuniones más informativas, están mirando lugares, no están definiendo nada. Eso después se enviará a secretaría de Estado y se decide", subrayaron.

La definición de los escenarios, por lo tanto, permanece abierta mientras la delegación analiza las condiciones de cada sitio y los aspectos vinculados con la organización y la seguridad.

Según explicó Colombo a TN este domingo, la planificación contempla tres grandes misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. A ese esquema se sumarían dos actividades destinadas a abordar situaciones de vulnerabilidad, además de encuentros con la sociedad política.

El titular de la CEA detalló también algunos de los espacios que aparecen como posibles escenarios en la capital:

El Monumento de los Españoles, donde tendría lugar una misa y probablemente la vigilia juvenil.

El Palacio San Martín.

El Palacio Libertad.

La Universidad Católica, donde se realizaría el encuentro por el trabajo.

Colombo también ratificó como una posibilidad "muy fuerte" la visita al Cottolengo Don Orione, un complejo de 49 manzanas en Claypole destinado al cuidado de personas con discapacidad.

Córdoba, Luján y el desafío de los encuentros masivos

La agenda proyectada también extiende el recorrido fuera de la ciudad de Buenos Aires. En Córdoba está previsto un encuentro con obispos y seminaristas en el marco de la Docta. A su vez, Buenos Aires podría convertirse en sede de un encuentro masivo con jóvenes, aunque el escenario todavía no está definido.

Entre las alternativas aparece el estadio Monumental. Sin embargo, la Iglesia advierte que su aforo limitado podría convertirse en un obstáculo para alcanzar el ingreso masivo que esperan.

Así, mientras la avanzada del Vaticano continúa recorriendo los lugares posibles y evaluando las condiciones de seguridad y organización, Gobierno e Iglesia mantienen una agenda conjunta para preparar una visita que todavía tiene aspectos por definir. La sucesión de reuniones, recorridas y consultas refleja una planificación en desarrollo, cuyos detalles deberán ser elevados posteriormente a la Secretaría de Estado para su decisión.