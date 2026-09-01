Septiembre comienza en Catamarca con 27 grados primaverales

El mes de septiembre arranca agradable en Catamarca. Se anuncia estabilidad y algo de nubosidad, lo que permitirá tener presencia de sol durante este martes. Sobre el viento el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que soplará otra vez con intensidad, rotando entre el Norte y el Noroeste.

¿Cómo estará durante la mañana?

En las primeras horas del martes, el cielo se presentó algo nublado y con el termómetro marcando 17 grados. Ya durante la mañana, el sol comenzará a estar un poco más presente a pesar de anunciarse un cielo algo nublado. La temperatura prevista será de 11 grados, siendo este el registro térmico más bajo de la jornada.

En este tramo del día cambiará la dirección predominante del viento. Soplará desde el Norte con una velocidad estimada de entre 7 y 12 km/h. Así, las primeras horas de septiembre estarán atravesadas por una evolución de la temperatura, antes del ascenso que se producirá hacia la tarde.

Tarde primaveral

La tarde concentrará el mayor registro térmico del día, con un registro que alcanzará los 27 grados. Será también el período en el que se espera la mayor intensidad del viento, que rotará al Noroeste con registros de entre 23 a 31 km(h. A esto se deberá sumar las ráfgas que rondarán entre los 42 y 50 km/h.

El cielo continuará algo nublado y algo de sol. De esta manera, el horario vespertino reunirá dos de las principales características primaverales: temperatura agradable y solcito.

Noche despejada y 21 grados

Hacia la noche se producirá un cambio en las condiciones del cielo. Luego de una jornada con nubosidad parcial, el SMN indica que el cielo se presentará completamente despejado.

El termómetro marcará 21 grados, mientras que el viento continuará soplando desde el Noreste (NE), aunque con una intensidad menor que durante la tarde. La velocidad estimada estará entre 13 y 22 km/h. En el final del día, persistirá la presencia de ráfagas, con la misma intensidad que en la hora anterior.

¿Y el resto de la semana?

Un adelanto, el pronóstico del organismo nacional marca que se vienen dos días con registros que podrían superar los 30 grados. A esto se le deberá sol y casi poco viento. Para el final de la semana, entre el jueves y viernes, la temperatura regresará a los 20 grados y con parcial nubosidad

El viento para esta semana se presentará entre leve y moderado y sin registro de ráfagas.