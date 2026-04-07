"Comic y Manga Catamarca": abren un nuevo ciclo del taller gratuito

La Vicegobernación que conduce Rubén Dusso anunció el inicio de un nuevo ciclo del Taller de Dibujo "Comic y Manga Catamarca", una iniciativa gratuita que se desarrollará en las instalaciones de la Biblioteca del Senado.

La propuesta transita su cuarto año consecutivo de implementación, un dato que confirma su permanencia dentro de la agenda cultural y educativa impulsada desde el Poder Legislativo provincial.

Con el paso de las ediciones, el taller logró consolidarse como un espacio de referencia para la formación artística y la expresión creativa de niños y jóvenes, generando un ámbito sostenido para el aprendizaje del dibujo y el desarrollo de lenguajes visuales vinculados al universo del cómic y el manga.

La continuidad de este ciclo refuerza la apuesta institucional por sostener políticas de acceso abierto a la cultura, especialmente en disciplinas que despiertan un fuerte interés entre las nuevas generaciones.

Franco Carrizo Orellana

El taller gratuito estará nuevamente a cargo del reconocido ilustrador Franco Carrizo Orellana, quien tendrá la responsabilidad de guiar a los asistentes a lo largo del nuevo ciclo.

La propuesta pedagógica plantea un recorrido por las técnicas fundamentales del dibujo, con una orientación que busca combinar el aprendizaje técnico con la construcción de una voz artística personal.

Entre los principales ejes del taller se destacan técnicas fundamentales del dibujo, desarrollo de habilidades visuales, exploración del lenguaje del comic y manga, construcción del estilo propio y expresión creativa individual.

El enfoque apunta a que cada participante pueda fortalecer recursos visuales y avanzar en la definición de una impronta personal, dentro de un espacio pensado para la experimentación y la formación progresiva.

Días, horarios y sede del taller

Las clases se dictarán todos los jueves de 19:00 a 21:00 horas, manteniendo una modalidad semanal que ya forma parte de la identidad del espacio.

La sede elegida para el desarrollo de las actividades será la Biblioteca "Mario Dardo Aguirre", ubicada en Ayacucho 560, ámbito que volverá a funcionar como punto de encuentro para quienes se sumen a esta nueva etapa.

Una propuesta abierta desde los 8 años

Uno de los rasgos centrales del taller es su carácter inclusivo y abierto, ya que está dirigido a personas a partir de los 8 años de edad.

Este criterio amplía el alcance de la propuesta y permite que niños, adolescentes y jóvenes encuentren un ámbito de formación acorde a sus intereses artísticos, sin barreras económicas. La gratuidad del espacio se mantiene como uno de los pilares del programa, reafirmando la decisión institucional de sostener oportunidades de aprendizaje accesibles para toda la comunidad.