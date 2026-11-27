La ciudad de Córdoba será escenario de la etapa final del III Congreso Académico Beato Fray Mamerto Esquiú, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre, en el marco de las actividades conmemorativas por el bicentenario de su nacimiento (1826-2026). La propuesta reunirá espacios de reflexión académica, encuentros interdisciplinarios, celebraciones religiosas y actividades culturales destinadas a profundizar en la vida, el pensamiento y la vigencia del legado del religioso franciscano.

Bajo el lema "Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad", el encuentro tendrá como sede académica a la Universidad Católica de Córdoba (UCC), institución que recibirá a participantes y especialistas en dos jornadas organizadas para abordar distintas dimensiones de la trayectoria histórica, espiritual, teológica y pública del fraile catamarqueño.

La programación contempla conferencias, presentación de ponencias y espacios de diálogo interdisciplinario, además de propuestas culturales y religiosas que permitirán acercarse a la figura de Esquiú desde diferentes perspectivas. El objetivo será promover una reflexión amplia sobre su personalidad, su compromiso religioso y ciudadano y la proyección de sus enseñanzas en la Iglesia, la cultura y la sociedad latinoamericana.

La realización de esta última etapa en Córdoba representa el cierre de un recorrido itinerante que durante 2026 llevó el congreso por distintos territorios vinculados con la historia y el itinerario pastoral del beato. Antes de llegar a la provincia mediterránea, la iniciativa tuvo actividades en Tarija, Bolivia, Catamarca y Salta, siguiendo las huellas geográficas, históricas y religiosas relacionadas con su vida y misión.

La primera jornada tendrá actividades académicas

El programa comenzará este viernes 27 de noviembre con las actividades académicas en la sede Trejo de la Universidad Católica de Córdoba, ubicada en Obispo Trejo 323. Allí se desarrollará la propuesta central del congreso, con instancias destinadas al intercambio de conocimientos y al análisis de los distintos aspectos que conforman el legado de Fray Mamerto Esquiú.

La jornada también incluirá un recorrido guiado por diferentes lugares de la ciudad de Córdoba relacionados con el paso del beato. Esta actividad permitirá vincular los contenidos abordados en los espacios académicos con los sitios que conservan referencias de su trayectoria y de su presencia en la historia religiosa de la región.

Uno de los momentos centrales de la programación tendrá lugar a las 18.30, cuando se celebrará una misa en la Catedral de Córdoba. La celebración estará presidida por el padre Emilio Andrada OFM, ministro provincial de la Orden Franciscana.

La incorporación de esta instancia religiosa forma parte de la propuesta integral del encuentro, que combina el estudio académico de la figura de Esquiú con una dimensión espiritual vinculada con su identidad franciscana y su condición de beato.

De esta manera, la primera jornada estará estructurada alrededor de actividades de formación, intercambio y reflexión, junto con una celebración litúrgica que permitirá reunir a los participantes en torno a la figura del religioso.

La Ruta Esquiú recorrerá cinco localidades del norte cordobés

La segunda jornada, prevista para mañana sábado, tendrá como actividad destacada la denominada Ruta Esquiú, una propuesta de recorrido por el norte de la provincia de Córdoba que permitirá visitar localidades relacionadas con la vida y el legado del fraile.

El itinerario comprenderá cinco destinos: Jesús María, Avellaneda, San José de la Dormida, Villa Tulumba y Villa de María de Río Seco. La iniciativa busca acercar a los participantes a distintos lugares vinculados con la trayectoria del religioso, ampliando la dimensión histórica y territorial del congreso.

La salida está programada para las 7 desde la explanada de la Catedral de Córdoba, mientras que el regreso se estima para las 21. Se tratará de una jornada de recorrido que incluirá transporte, almuerzo, seguro y servicio de guía.

La participación en esta actividad requiere inscripción previa en el congreso, condición establecida para quienes deseen formar parte de la experiencia.

La Ruta Esquiú constituye uno de los componentes más significativos de esta etapa final, porque propone complementar las exposiciones y los intercambios académicos con una aproximación directa a los lugares relacionados con la vida y misión del beato. Así, el recorrido por las cinco localidades permitirá profundizar en la dimensión territorial de su legado y en las referencias históricas que forman parte de su trayectoria.

Una reflexión interdisciplinaria sobre la vigencia de su pensamiento

Más allá de las actividades previstas para ambas jornadas, el congreso tiene como propósito central promover una reflexión interdisciplinaria sobre diferentes dimensiones de la figura de Fray Mamerto Esquiú.

Entre los ejes de análisis se encuentran su contexto histórico, su espiritualidad franciscana, su pensamiento teológico y su proyección pública. La propuesta también busca profundizar en la vigencia de su legado para la Iglesia, la cultura y la sociedad latinoamericana.

El abordaje de estos aspectos permitirá considerar tanto su dimensión religiosa como su participación en la vida pública, en consonancia con el lema elegido para esta edición: "Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad".

En ese marco, también se realizará la presentación del libro "Fray Mamerto Esquiú en voz y presencia. Biografía, misión y discurso teológico-espiritual", publicado en 2025 por la Editorial Universidad Católica de Córdoba.

La presentación editorial se incorpora a las actividades académicas como una instancia destinada a profundizar en el conocimiento de la biografía, la misión y el pensamiento teológico-espiritual del religioso.

Las instituciones que organizan el encuentro

La organización del III Congreso Académico Beato Fray Mamerto Esquiú está a cargo de un conjunto de instituciones universitarias, religiosas y eclesiásticas de Argentina y Chile, que participan de esta propuesta de reflexión y difusión de su legado.

Las entidades responsables son:

Universidad Católica de Córdoba (UCC).

Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile (UCSC).

Universidad Católica de Salta (Ucasal).

Provincia Franciscana de la Asunción.

Diócesis de Catamarca.

La participación de estas instituciones refleja el carácter interinstitucional de una iniciativa que busca abordar la figura de Esquiú desde distintas perspectivas académicas, religiosas e históricas, en el contexto de las conmemoraciones por los 200 años de su nacimiento.

Participación presencial y transmisiones virtuales

Las actividades programadas para el 27 y 28 de noviembre podrán seguirse tanto de manera presencial como virtual, ampliando las posibilidades de participación para quienes no puedan trasladarse hasta la ciudad de Córdoba.

Las transmisiones en línea se realizarán a través del canal de YouTube dedicado a Fray Mamerto Esquiú, donde se podrán acompañar las instancias del encuentro.

Con esta etapa final, el III Congreso Académico concluirá un recorrido que durante 2026 pasó por Tarija, Catamarca y Salta, para concentrar en Córdoba las últimas actividades de una propuesta dedicada a estudiar y difundir la vida, el pensamiento y la misión del beato.