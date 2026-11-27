Se termina la semana y también se va despidiendo el mes de noviembre y Catamarca oscila entre la inestabilidad con tormentas fuertes y el calor que va en aumento. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura durante las primeras horas del día se ubicó en torno a los 20 grados y ya en la tarde subirá poco más de diez grados, marcando la máxima.

De hecho, durante la mañana, las condiciones de inestabilidad están anunciadas por el organismo nacional que continuarán luego de las tormentas registradas en la madrugada. Para ese período se anticipan lluvias aisladas, una temperatura de 23 grados y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. El viento continuará soplando desde el Noreste, manteniendo velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Mejoramiento de las condiciones hacia la tarde

Con el avance de la jornada, el panorama meteorológico comenzará a mostrar una mejoría. Durante la tarde se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado, con una marcada elevación de la temperatura, que alcanzará una máxima de 31 grados.

En esta franja horaria, las chances de precipitaciones descenderá considerablemente, lo que anticipa una menor posibilidad de lluvias en comparación con las primeras horas del día. El viento continuará desde el mismo sector, con velocidades idénticas a la hora anterior.

Una noche parcialmente nublada

Para la noche del viernes, el SMN anticipa condiciones de cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 26 grados. La probabilidad de precipitaciones son nulas mientras el viento registrará un cambio de dirección y pasará a soplar desde el Este (E), con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.



De esta manera, el viernes presentará un comienzo con condiciones de marcada inestabilidad, que tenderán a mejorar progresivamente hacia la tarde y la noche, cuando disminuirá la probabilidad de precipitaciones en Catamarca.