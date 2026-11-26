El Ministerio de Desarrollo Social, a través de los Establecimientos Comunitarios EDI Norte, lanzó una convocatoria abierta al público en general para participar del Taller de Elaboración de Dulce de Naranja, una iniciativa de capacitación orientada a compartir conocimientos y fomentar la producción de alimentos artesanales.

La propuesta busca generar un espacio de aprendizaje en torno a la elaboración de este producto, acercando herramientas y conocimientos vinculados con los procesos de producción artesanal. De esta manera, la actividad se presenta como una oportunidad para quienes tengan interés en incorporar nuevas habilidades y conocer más sobre la preparación de dulces.

Diego Cabrera estará a cargo de la capacitación

El encuentro será dictado por el profesor Diego Cabrera, integrante del INTA, quien estará al frente de la jornada formativa. Su participación estará vinculada con el desarrollo de los contenidos y la transmisión de conocimientos relacionados con la elaboración de dulce de naranja.

La capacitación se llevará adelante el viernes 27 de noviembre, a las 16:00 horas, en las instalaciones de los Establecimientos Comunitarios EDI Norte.

El espacio donde tendrá lugar la actividad está ubicado en avenida Virgen del Valle Norte, esquina calle Los Tilos, punto de referencia para las personas interesadas en acercarse y participar de la propuesta.

Cómo participar del taller

Desde el Ministerio de Desarrollo Social extendieron la invitación a toda la comunidad y habilitaron un formulario digital para que las personas interesadas puedan realizar su inscripción.

El registro deberá completarse a través del siguiente enlace:

Formulario de inscripción: https://forms.gle/f9rg9i4ZKjWNaKdo7