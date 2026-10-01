Comienza octubre y así va a estar el clima en Catamarca

Arranca un nuevo mes y la primavera avanza con temperaturas moderadas y agradables, además de la continuidad de la presencia de nubosidad durante buena parte del día y alguna chance de lloviznas en las primeras hora de este jueves. El viento es infaltable y este jueves soplará con leve intensidad, mayormente del Noroeste. Sobre el final de la jornada se registrarán ráfagas de hasta 50 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Así inicia el día

Durante la madrugada, el cielo estuvo nublado y el viento soplando del Sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Con el avance de la jornada, durante la mañana, las condiciones del cielo cambiarán hacia un escenario mayormente nublado, lo que derivaría en la chance de algunas lloviznas, según lo adelanta el SMN. La temperatura se ubicará en torno a los 14 grados.

En este período, el Innombrable cambiará de dirección y predominará del Sur, con una velocidad de entre 13 y 22 km/h. No se esperan ráfagas para esta hora del jueves.

Tarde agradable

Durante la tarde, se mantendrá la nubosidad, aunque las condiciones se mantendrán estables. El termómetro, en tanto, será el dato más destacado de este tramo de la jornada dado que se anuncian unos 21 grados, que no van a ser la máxima del día, como normalmente sucede para esta hora del día.

El viento, en tanto, reducirá su intensidad soplando apenas entre los 7 y 12 km/h desde el Noroeste.

Noche ventosa

Hacia el final del día, el cielo seguirá mayormente nublado y la temperatura ascenderá a los 23 grados, siendo esta sí la máxima del termómetro de este jueves. A esto se sumará que el viento tendrá un comportamiento más intenso. Soplará desde el mismo sector pero ahora con velocidades estimadas de entre 23 y 31 km/h.

A este incremento de la intensidad se sumará la posibilidad de ráfagas de entre 42 y 50 km/h, convirtiendo al período nocturno en el tramo de la jornada con mayor presencia de viento.

