Se viene: El Ponchito reunirá a 200 propuestas artísticas de niños y adolescentes

El próximo martes 6 de octubre comenzará una nueva edición de El Ponchito, la fiesta destinada a niños, niñas y adolescentes que cada año convierte al escenario del Predio Ferial de Catamarca en un punto de encuentro para las expresiones artísticas de toda la provincia.

La propuesta se extenderá hasta el domingo 11 de octubre y contará con seis jornadas de programación, organizadas en dos turnos diarios: de 10 a 13 horas y de 15 a 21 horas. Durante esos días, el Escenario Mayor será ocupado por 200 propuestas artísticas, protagonizadas por chicos y adolescentes de entre 5 y 18 años.

Organizado por el Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, El Ponchito reunirá a delegaciones municipales e institucionales, academias, grupos y solistas que llegarán desde distintos puntos del territorio provincial.

La edición 2026 tendrá además una amplia representación territorial, con participantes provenientes de 28 municipios de Catamarca, lo que permitirá concentrar en un mismo escenario expresiones culturales surgidas de diferentes localidades y comunidades.

Una programación amplia y diversa

La propuesta artística prevista para este año incluye expresiones vinculadas con el folklore, los ritmos urbanos, la música árabe y el rock nacional, entre otros géneros. La variedad de disciplinas y estilos estará acompañada por la participación de orquestas, coros, academias de danza, talleres de música y canto, grupos de folklore y malambo, delegaciones municipales y propuestas individuales.

La programación contempla, entre otras expresiones:

Folklore y danzas tradicionales.

Malambo y bombo.

Ritmos urbanos.

Música árabe.

Rock nacional.

Canto y técnica vocal.

Orquestas infantiles y juveniles.

Coros de niños y niñas.

Danzas clásicas, flamencas y contemporáneas.

Propuestas de percusión y ensamble musical.

La diversidad también estará dada por la procedencia de los participantes. A lo largo de las seis jornadas aparecen delegaciones de localidades y departamentos como Los Varela, Huillapima, Santa Rosa, Saujil, Pomán, Paclín, Santa María, Londres, Tapso, Fray Mamerto Esquiú, El Alto, Chumbicha, Mutquín, Belén, Andalgalá, Antofagasta de la Sierra, Fiambalá, Aconquija, Icaño, La Paz, Villa Vil y Manantiales, entre muchas otras.

Martes 6: el comienzo de una nueva edición

La jornada inaugural, prevista para el martes 6 de octubre, comenzará desde las 10 con la presentación de la Orquesta Infantil y Juvenil de Choya, Estudio de Danzas SuperArte, Árabe Show Dance, APR - Academia a Puro Ritmo, Ritmos Kids Team Dance, Ritmos Kids Urban Team y Jazmín Evangelina.

También participarán el Taller de Canto y Técnica Vocal de Niños de EVEA, Academia con Brío, Estudio de Danzas Fusión, Agrupación Virgen del Valle y el Ballet Juvenil del Centro Educativo y Terapéutico Amaneceres.

Desde las 15 se presentarán Estudio de Arte Katya Germán, con sus talleres de Piano y Canto; Academia de Inclusión Folklórica Luis F. Bazán; Academia Amanecer Danzando; Delegación Los Varela; Taller de Danza y Malambo El Ranchito; Takiri Ballet; Ballet Folklórico SOEM - Grupo Juvenil; Ballet Folklórico - Primaria I.S.E.G. Hood y Delegación Huillapima.

La jornada continuará con Academia El Manchao, SG Estudio de Danza, Academia Rebelión Gaucha, Academia de Danzas Jardín de Luz y Fervor, Academia Espíritu Gaucho - Iniciales y Juvenil, Academia El Malambo y tres propuestas de Estudio de Danzas Stredancinglove: Jefas del Flow, The Lockers y Pulso.

Miércoles 7 y jueves 8: música, danza y expresiones juveniles

El miércoles 7 de octubre, desde las 10, será el turno de Academia de Danza y Malambo La Legión del Matrero, Ballet Huayra Tusuy, Ballet Mishquila Pacha, Ballet Folklórico De Pura Cepa, EVEA - Infantil 2, Mateo El Baterista, Maia Rivera, Cali, Noel Cerrizuela, Estudio de Arte Katya Germán - Taller de Danza y Primaria del Colegio Privado Padre Ramón de la Quintana.

Por la tarde llegarán la Orquesta Infantil y Juvenil San Jorge, Academia La Magia de Bailar, las delegaciones municipales de Santa Rosa, Saujil, Pomán y Paclín, Academia Ricardo Romero, Taller Tusuy Nuna y F.R.I.D.A. Taller de Folklore - Escuela Municipal N°3.

La programación también incluirá a Andrés Solohaga, Reymundo Rivera, Hermanitos Herrera, Marcos Bringas, el Coro Municipal de Niños y Niñas SFVC, Academia Yawar Waina - Grupo Infantil y Menor, Sach-a Tusuy - Grupo Infantojuvenil, Delegación Departamental Santa María e Instituto Rubinstein - Pulso.

El jueves 8 comenzará con el Taller Municipal de Danzas Clásicas para Infancias - Urbano Girardi, Ballet Raíz Chacarera, Ballet Folklórico Intercultural Aremai, Belgranitos Catamarqueños del Colegio Manuel Belgrano, Ballet Folklórico El Vallisto, Angelito Ruiz, Noah Valentín Velázquez, Escuela de Canto Ikigai, Coro del Colegio del Carmen y San José, Ballet Infantil Los Belgranitos, EVEA - Infantil 1 y Taller Municipal Danzar Norteño.

Desde las 15 estarán EncontrArte - Taller de Ensamble Musical, talleres de música de la Escuela Ribera del Valle y Mariscal Sucre, Estudio de Arte Katya Germán, Taller de Ritmos Urbanos de la Escuela N°199 San Jorge, Escuela N°992 Libertador General San Martín, Centro Vecinal 20 de Febrero y La Magia del K-ryV.

También participarán Alexia Natasha Roldán, Martina Molina, Gaturi Changuito Cantor, Anto Díaz, las propuestas Hace Calor, Flow y Origen de Estudio de Danzas Stredancinglove, Diamonds by Ememcis, Furor Urbano, Danzas Urbanas Kids - Estudio de Danza Black Move, Instituto Rubinstein - Pulso y Zafiros Crew.

Viernes 9: nuevas delegaciones y propuestas

El viernes 9 de octubre, desde las 10, la programación tendrá al Ballet Cuesta del Portezuelo, Conjunto de Danzas Folclóricas y Malambo - EVEA, Caporales San Andrés Virgen de Urkupiña, Ballet Juvenil del Centro Educativo N°4 Romis Amado Raiden y Show de Malambo de las Escuelas Municipales N°2 y N°3.

La jornada matutina también incluirá a Isabella Salas, Octavio Eschmüller Carrizo, Betiana Pereyra, Atahualpa, Escuela Especial N°10, Ballet Folklórico Santa Marta y Ballet El Colono.

Por la tarde actuarán Ballet Municipal El Salado, Ballet Juntos, Ballet Estable - El Salado, Escuela N°378 Catalina Casilda Salguero, Katia Santillán y Thiago Gómez, Escuela de Folklore Añoranza, Luciano Valentín Vélez, Melody Gutiérrez, Julia del Valle Britos y Taller de Música de Monte Redondo.

La jornada continuará con Delegación Londres, Las Panaderas - Grupo de Danza Flamenca, Escuela N°409 Gustavo Martínez Zuviría - La Aguada, Escuela de Arte Juan Chelemín, Comunidad Indígena Kolla Atacameña de Antofalla, Lourdes Bogolla, Frenesí, Isabel Frini, Orquesta Municipal Infanto Juvenil Ecos del Quimivil, Delegación Tapso y Delegación Departamental Fray Mamerto Esquiú.

Sábado 10: presencia de delegaciones de la provincia

El sábado 10 de octubre comenzará con Academia de Danzas Alma de Horizonte, Ballet El Potro del Tiempo, Academia Reflejos de Tradición, Academia Atahualpa Yupanqui, Academia El Bagual, Academia de Danzas Maryam - Grupo Infantil y Juvenil, Delegación Municipal El Alto, Agrupación de Danza Aires Nuevos de Chumbicha, Las Primas, Zoé Vergara y Las Voces del Chamamé, En Clave - Colegio Privado Rodolfo Senet y Huellitas de mi Tierra.

Desde las 15 se presentarán Hermanitos Rivera Villa, Jeremías Araya, Ignacio Aguirre, Almaa Rock, Delegación Mutquín, Ballet Folklórico Municipal Danzas de mi Tierra, Escuela de Folklore Puerto Viejo y Semillas de mi Pueblo - Grupo Infantil y Juvenil.

La jornada continuará con Raymi Caporal, Escuela N°474 - Comunidad Indígena El Tolar, Delegación Municipal Belén, Delegación Municipal Andalgalá, Delegación Regional Antofagasta de la Sierra, Academia de Danzas Nativas y Tradicionales Renacer, Agrupación Folclórica El Malambo, Barrocos, 50xCiento, Leandro Moreyra y su Violín, Antonella Solohaga La Catamarqueñita, Ballet Folklórico El Reencuentro - Sede Fiambalá, Estudio de Danzas Magaly, El Arribeño Ballet y EVEA - Grupo Infantojuvenil.

Domingo 11: cierre con una amplia representación provincial

La última jornada será el domingo 11 de octubre. Desde las 10 actuarán Taller Folklórico Las Américas, EVEA - Grupo de Folklore Adolescentes, Taller de Folklore - Inicial ESAE N°3 y Anexo Centro Vecinal D.F. Sarmiento, Agustina Carrizo, Francina Bizzotto, Abril Monjes Robles, Clara Flores Romero, Primera Escuela de Folklore Prof. Piriqui Pérez, Academia de Danzas Folklóricas Semblanzas - Grupo Infantil, Ballet Aires de mi Tierra, Jeremías Carrizo y Benavidez Herrera María Victoria.

Desde las 15, el cierre reunirá a Delegación Aconquija, Ballet Municipal Virgen de la Merced - Las Esquinas, Academia de Danzas Folclóricas, Malambo y Bombo Danzy Sumaj, Delegación Icaño, Ballet Orgullo Lapaceño, Ballet El Montaraz - Danza y Ballet El Montaraz - Percusión.

También estarán Ballet Dueños del Tiempo, Delegación Fiambalá, Ballet Pasión y Cultura de mi Pueblo - Los Morteritos, Academia Municipal Amanecer Criollo - Manantiales, Escuela Municipal de Danza de San Fernando - Belén, Ballet Danzar Joven, Academia Municipal Raíces de mi Pueblo - Los Molles, Raíces de mi Pueblo, Delegación Villa Vil, Nahiara Brizuela, Lisandro & Alina, Alexander Gutiérrez, Victoria y su Acordeón, Benjamín Córdoba El Cantor del Pueblo y la Compañía Escénica Municipal - Grupo Infanto Juvenil.