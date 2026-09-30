La 18ª Feria del Libro Catamarca desplegará cinco jornadas de libros, lecturas y cultura

La 18ª Feria del Libro Catamarca se realizará del miércoles 7 al domingo 11 de octubre en el Predio Ferial Catamarca, con una programación diseñada alrededor de libros, lecturas, música y cultura. Bajo el lema "De la idea a la palabra: los recorridos de la expresión", la propuesta reunirá durante cinco jornadas una diversidad de actividades destinadas a públicos de todas las edades.

La Feria abrirá sus puertas el miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 en dos franjas horarias: de 9 a 13 y de 15 a 22 horas. Durante el sábado 10 y el domingo 11, el funcionamiento será de 15 a 22 horas.

La edición contará con 67 stands, entre los que se incluyen 17 correspondientes a editoriales, tanto catamarqueñas como de otros puntos del país, y 15 librerías. A este despliegue se sumará una programación cultural distribuida en distintos espacios del Predio Ferial, con actividades que amplían el recorrido más allá de la presentación y comercialización de libros.

Editoriales catamarqueñas

Uno de los componentes centrales de esta edición será la presencia de la producción editorial catamarqueña, representada por distintos sellos que forman parte del panorama local.

Participarán El Guadal Editora, Quebracho Editora, Editorial Phaway, Ampatu Editora, Maíz Rojo, Cerro Negro, Chimbote, Editorial Científica Universitaria y Nexo Ediciones. La participación editorial se extenderá también a sellos provenientes de Buenos Aires, Córdoba y La Rioja.

La propuesta se completa con la presencia de distintas librerías, que conformarán otro de los puntos de circulación y encuentro con los lectores:

Amauta Libros.

El Extranjero.

La Singularidad del Libro.

Librería Atrapasueños.

Librería Caleido.

Octubre Libros.

Rizoma Librería.

Los Libros de Claudia.

Génesis Libros.

Política Argentina Libros.

Librería Estudio.

Ágora Tienda de Libros.

Catarsis.

Libros y Revistas.

Presentaciones que marcan la agenda

La programación de presentaciones de libros y encuentros tendrá nombres y propuestas distribuidos a lo largo de las cinco jornadas. El miércoles 7 a las 20, Rep llegará con "Charly absoluto", un recorrido en viñetas por la vida y obra de Charly García. Será una de las propuestas destacadas del comienzo de la Feria, en una agenda que combina literatura y otros lenguajes de la expresión.

El jueves 8, la programación continuará con Manuel Cantón, quien presentará "Obsolescencia programada" a las 20, mientras que a las 21 será el turno de Sofía Calvo con "La vida después de entender la ansiedad".

El viernes 9 tendrá como protagonistas a Gabriela Exilart, quien presentará "Tierra herida" a las 19, y a Pedro Saborido, que a las 20 llegará con "Una historia de la felicidad".

El sábado 10, la programación incluirá a las 18.30 un homenaje a Leonardo Martínez, acompañado por la presentación de "Quieto corazón de monte", de El Guadal Editora. A las 20 será el turno de Teresa Parodi.

La última jornada, el domingo 11, tendrá a Eugenia Zicavo con la presentación de "Primeras páginas" a las 19 y a Santiago Siri, quien llegará con "Tecnosapiens" a las 20. El cierre de la jornada será a las 21, con el show Fabiana Cantilo Trío, junto a Sergio Pérez en guitarra y Nicolás Cattaneo en teclados.

La Pérgola: compositores, dibujo, historieta y cultura pop

La programación también tendrá un punto de encuentro particular en La Pérgola, espacio que reunirá propuestas vinculadas con la música y la cultura pop. Del miércoles 7 al viernes 9, de 19 a 20.30, se realizará la primera edición de BREA, Festival de Compositores de Catamarca. La propuesta contará con la participación de Celina Galera, Alejandro Acosta, María Paula Godoy, Juan Martín Angera, Ya Vas a Ver, Dúo Carrizo Saavedra, Vane Martínez, Fran Santillán, Brujas del Valle y La NN.

El encuentro tiene como objetivo visibilizar la producción de canciones, discos, EP y singles que se generan en Catamarca, incorporando a la Feria un espacio específico para la creación musical. En el mismo ámbito, del miércoles 7 al domingo 11, de 14.30 a 18, el espacio de arte Caraffa presentará la primera edición de Vadercon!, una convención dedicada al dibujo, la historieta, el manga, el cosplay y la cultura pop.

La propuesta incluirá talleres gratuitos, FanArt, dibujo en vivo, K-Pop, danzas urbanas, concurso de cosplay, juegos, coleccionismo y propuestas vinculadas al cómic y el diseño. Así, la Feria incorpora diferentes manifestaciones de la cultura contemporánea y amplía sus posibilidades de recorrido para los visitantes.

Cine y producciones con identidad local

El Espacio Audiovisual, ubicado en el Espacio Bicentenario, ofrecerá durante los cinco días una programación de cortometrajes, películas y producciones con identidad local, con entrada libre y gratuita.

La propuesta no estará limitada a la proyección de obras. También incluirá instancias de diálogo con realizadores, docentes y especialistas, destinadas a contextualizar cada producción y abrir espacios de reflexión y debate en torno a las obras presentadas. De esta manera, el lenguaje audiovisual se incorpora a una programación que, bajo el lema de esta edición, propone distintos recorridos de la expresión y reúne disciplinas que dialogan con la literatura y la cultura.

Un espacio especial para los niños

Los más chicos también tendrán un lugar propio dentro de la Feria. El Espacio para Infancias funcionará en un salón exclusivo ubicado en el salón de interpretaciones, justo al lado del salón central de la Feria.

Allí se desarrollarán propuestas de promoción de lectura, cuentacuentos, narradores, títeres y talleres, con actividades destinadas a acercar a los niños a los libros y a la cultura mediante diferentes propuestas lúdicas y creativas.

La presencia de este espacio específico amplía el alcance de la Feria y contempla una programación destinada especialmente a las infancias, dentro de un recorrido general que incluye actividades para públicos de todas las edades.

Talleres para explorar otros lenguajes

Los talleres tendrán también un espacio propio, ubicado en un sector contiguo a La Pérgola. Allí se desarrollarán propuestas relacionadas con distintos lenguajes y áreas de la creación.

La programación incluirá actividades vinculadas con los lenguajes artísticos y de la comunicación, el patrimonio y las artesanías. El sector permitirá sumar otra dimensión participativa a la Feria, con propuestas que complementan las presentaciones, exhibiciones y actividades programadas en los demás espacios del Predio Ferial.

Para agendar: todos los datos de la Feria

La Feria del Libro Catamarca 2026 se desarrollará durante cinco jornadas y tendrá entrada gratuita.

Fecha: del 7 al 11 de octubre.

Lugar: Predio Ferial Catamarca.

Miércoles 7, jueves 8 y viernes 9: de 9 a 13 y de 15 a 22 horas.

Sábado 10 y domingo 11: de 15 a 22 horas.

Entrada: gratuita.