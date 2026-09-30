VIDEO EMOCIONANTE: Es de Catamarca, vendía comida en la calle y recibió una ayuda inesperada

La historia tiene como protagonista a Samuel, un joven catamarqueño, que se encontraba trabajando junto a un compañero cordobés. Ambos habían salido a la calle para vender comida casera y conseguir dinero a partir de su propio esfuerzo.

En el caso de Samuel, el objetivo tenía además un componente familiar: reunir recursos para poder ayudar a su familia. La escena transcurría durante una jornada de trabajo en la que los dos jóvenes buscaban vender la mercadería que habían preparado.

Fue en ese contexto cuando apareció Ema Monzón, un reconocido influencer argentino, quien se acercó a los trabajadores y comenzó a conversar con ellos. El intercambio permitió que Monzón conociera no solamente qué estaban haciendo, sino también parte de la historia que los había llevado a encontrarse allí, trabajando y ofreciendo sus productos.

La situación tomó entonces un giro inesperado para los dos jóvenes.

La decisión de comprar toda la mercadería

Después de conocer su historia y preguntarles cuánto habían vendido durante la jornada, Monzón decidió realizar un gesto que modificó por completo aquel día de trabajo.

El influencer resolvió comprar toda la mercadería que tenían. Pero la ayuda no terminó allí. Como reconocimiento por el esfuerzo que ambos estaban realizando, decidió entregarles $1 millón a cada uno.

El monto representó una diferencia significativa respecto del valor de los productos que tenían disponibles en ese momento: el dinero entregado multiplicaba varias veces el valor de la mercadería.

Así, aquello que había comenzado como una jornada en la que Samuel y su compañero cordobés buscaban generar ingresos a través de la venta de comida casera terminó convirtiéndose en una situación completamente distinta, marcada por el reconocimiento a su trabajo.

El dinero entregado multiplicaba varias veces el valor de la mercadería.

Una transferencia a pedido de los trabajadores

El gesto tuvo además un detalle particular. Monzón realizó la entrega del dinero mediante transferencias, pero no directamente a las cuentas o billeteras virtuales de los dos trabajadores.

Por pedido de ambos, el dinero fue transferido a las billeteras virtuales de sus esposas. De esa manera, los $1 millón correspondientes a cada uno fueron enviados a las cuentas que ellos mismos indicaron.

El procedimiento formó parte de la misma escena que posteriormente quedaría registrada en video y llegaría a las redes sociales.

"Le cambiamos el día"

La situación fue filmada y publicada en las redes sociales de Ema Monzón, acompañada por una frase que sintetizó el sentido que el propio influencer quiso darle al momento: "Le cambiamos el día".

La publicación rápidamente generó repercusión. Las redes sociales se llenaron de mensajes de agradecimiento dirigidos al influencer por el gesto que había tenido con los dos trabajadores.

En el centro de la escena quedó la historia de Samuel, el joven catamarqueño que había salido a vender comida casera con la intención de obtener ingresos y ayudar a su familia. Junto a él estaba su compañero cordobés, compartiendo una jornada de trabajo que terminó de una manera inesperada.

La intervención de Monzón convirtió aquella venta callejera en un momento de reconocimiento hacia el esfuerzo de ambos. Primero estuvo la conversación, después el conocimiento de su historia y de lo que habían logrado vender durante el día. Finalmente llegó la decisión de comprar toda la mercadería y entregar $1 millón a cada uno.

El episodio quedó registrado en imágenes y se transformó rápidamente en una publicación con amplia repercusión en redes. La frase elegida por Monzón, "Le cambiamos el día", acompañó una escena que tuvo como eje la historia de dos trabajadores y, especialmente, la de Samuel, el joven catamarqueño que buscaba salir adelante mediante su trabajo para poder ayudar a su familia.

¿Cómo apoyar la causa de Ema Monzón?

Para poder colaborar con las personas que más lo necesitan, el joven argentino suele compartir su alias y cuenta bancaria.

Quienes quieran apoyar el proyecto del influencer, deberán transferir el monto que más crean conveniente a EmaMonzon123, cuyo nombre oficial pertenece a la Fundación Emanuel Dios con Nosotros.