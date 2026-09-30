Salud: Lleguemos al Barrio brindó más 750 atenciones en Saujil y Siján

El Ministerio de Salud de la provincia continúa desplegando el Programa Lleguemos al Barrio en distintos puntos de Catamarca, con el objetivo de acercar los servicios de salud pública a aquellas localidades más alejadas de los centros urbanos.

En ese marco, días atrás el equipo del programa visitó las localidades de Saujil y Siján, en el departamento Pomán, donde se desarrolló una jornada de atención que alcanzó un total de 788 atenciones de diferentes especialidades.

La presencia del programa en estas localidades responde a uno de sus objetivos centrales: acercar servicios sanitarios a lugares donde no se cuenta con todas las especialidades médicas. De esta manera, el dispositivo recorre diferentes puntos tanto de Capital como del interior de la provincia, llevando prestaciones de distintas áreas a las comunidades visitadas.

Atención médica en distintas especialidades

Durante la jornada realizada en Saujil y Siján, las prestaciones incluyeron consultas y atenciones de diferentes especialidades médicas. La distribución de las atenciones permitió abarcar áreas como clínica médica, pediatría, nutrición, obstetricia y odontología.

En detalle, se realizaron:

15 atenciones de clínica médica.

44 atenciones de pediatría.

20 atenciones de nutrición.

40 atenciones de obstetricia.

47 atenciones de odontología.

La diversidad de especialidades permitió concentrar distintas prestaciones sanitarias durante la visita del programa, dentro de una estrategia orientada a acercar la atención a localidades que no cuentan con todas las especialidades médicas de manera habitual. A estas consultas se sumaron las intervenciones realizadas por los equipos de enfermería, vacunación y farmacia, ampliando el alcance de la jornada y las prestaciones disponibles para la comunidad.

Enfermería, vacunación y acceso a medicamentos

El área de enfermería brindó un total de 121 atenciones, que incluyeron la colocación de inyectables, curaciones y otros servicios.

La jornada también incorporó una instancia específica de prevención mediante el equipo de vacunación, que colocó 47 dosis correspondientes al Calendario Nacional. El acceso a medicamentos constituyó otro de los componentes de la intervención sanitaria. En este caso, el área de farmacia realizó la entrega de 102 medicamentos, como parte de las prestaciones desarrolladas durante la visita.

Así, la jornada no se limitó exclusivamente a las consultas médicas, sino que incluyó distintas acciones vinculadas con la atención, prevención, cuidados de enfermería y acceso a medicamentos.

Oftalmología y cardiología

Entre las especialidades que participaron de la jornada se encontraron también oftalmología y cardiología, dos áreas que sumaron un volumen significativo de atenciones.

El servicio de oftalmología atendió a 70 pacientes, mientras que el área de cardiología realizó 62 atenciones.

La incorporación de estas especialidades dentro del operativo permitió ampliar el abanico de servicios disponibles durante la presencia del Programa Lleguemos al Barrio en Saujil y Siján, en línea con el propósito de acercar prestaciones a localidades donde no se dispone de todas las especialidades médicas.

La atención veterinaria completó el operativo

El despliegue sanitario también contempló la atención de animales. En este sentido, se efectuaron atenciones médicas veterinarias como parte de la jornada desarrollada en las localidades del departamento Pomán.

Las prestaciones veterinarias incluyeron:

110 desparasitaciones.

90 vacunas colocadas.

20 consultas por distintas patologías.

La atención veterinaria sumó así una dimensión específica al operativo, con acciones de prevención y consultas destinadas a animales de las localidades visitadas.