¿Cómo arranca el clima esta semana en Catamarca?

El inicio de la semana en Catamarca estará marcado por condiciones estables y sin probabilidades de precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El día comenzó con 18 grados de mínima y nuevamente con el viento siendo protagonista, soplando desde el Sur con velocidades entre los 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

En la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con cielo mayormente nublado y una temperatura en ascenso hasta los 22 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional. El viento persistirá del Sur, con velocidades entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Hacia la tarde se espera una mejora en las condiciones, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 25 grados. En este tramo del día el Innombrable continuará soplando desde el mismo sector y con idénticas velocidades.

Por la noche, continuará la parcial nubosidad con una temperatura en descenso hasta los 21 grados. El viento rotará al Noreste y disminuirá su intensidad, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

De esta manera, Catamarca tendrá una jornada otoñal, con nubosidad variable y presencia de viento durante gran parte del día.

