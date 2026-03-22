Zamba catamarqueña a la final nacional: el logro de Argañaraz y Sosa

Un hito para la danza de Los Altos

La cultura de la provincia de Catamarca celebra un nuevo y significativo logro en el ámbito del folklore nacional que posiciona a sus artistas en lo más alto del podio regional. La pareja integrada por los profesores Diego Argañaraz y Gimena Sosa alcanzó la máxima distinción en el certamen Pre Baradero 2026, una de las instancias de selección más exigentes y prestigiosas del país. Los docentes, quienes desempeñan sus funciones en las escuelas municipales, lograron imponerse con maestría en la categoría de Pareja de Zamba Tradicional, consolidándose como los máximos exponentes de este rubro al representar con orgullo a toda la provincia en una competencia de altísimo nivel.

Este reconocimiento no solo destaca el talento individual y la técnica depurada de los bailarines, sino que pone de manifiesto la calidad de la formación artística que se imparte en el municipio de Los Altos. El triunfo de Argañaraz y Sosa es el resultado de un trabajo constante y una dedicación profunda que hoy se traduce en el orgullo de toda una comunidad que ve en ellos a sus embajadores culturales más destacados. La consagración en esta instancia previa es el fruto de años de trayectoria y enseñanza en las aulas municipales, llevando ahora esa experiencia acumulada al plano competitivo nacional con una propuesta que respeta las raíces más profundas de nuestra danza.

Proyección nacional y televisación oficial

La consagración en el Pre Baradero no es solamente un título honorífico para la vitrina personal de los profesores, sino que funciona como la llave de acceso a una de las plataformas más importantes del arte nativo en la República Argentina. Gracias a este desempeño excepcional, la pareja ha logrado la clasificación directa para competir en el prestigioso Festival Nacional de la Música Popular Argentina. Este evento representa la culminación del esfuerzo de los artistas folklóricos de todo el territorio nacional, brindando un espacio de visibilidad inigualable para las tradiciones regionales de cada provincia y fomentando el intercambio cultural entre los distintos puntos del país.

Un aspecto fundamental de este logro es el alcance masivo que tendrá su participación en la instancia final, ya que se ha confirmado oficialmente que su presentación en el escenario mayor será televisada a todo el país. Esto permitirá que el talento catamarqueño llegue a cada hogar argentino, proyectando la identidad local y el estilo único de la zamba tradicional que Argañaraz y Sosa han perfeccionado con el correr de los años. La representación provincial en esta instancia es un compromiso que los bailarines asumen con total responsabilidad, sabiendo que llevarán la bandera de Catamarca a una vitrina donde se reúnen anualmente los mejores talentos de cada distrito bajo el amparo de la tradición nacional.

Talento y tradición en lo más alto

El éxito obtenido por estos profesores municipales reafirma la vigencia de la Zamba Tradicional como una de las expresiones más puras y vigentes de nuestra identidad cultural. La labor de Diego Argañaraz y Gimena Sosa permite llevar la cultura y el talento local hacia horizontes nacionales, demostrando que el esfuerzo institucional y profesional de las escuelas de Los Altos rinde sus frutos en los certámenes más competitivos del país. Este importante paso hacia adelante ha sido recibido con felicitaciones generalizadas por parte de autoridades y ciudadanos, reconociendo el valor de llevar nuestra cultura a los escenarios más encumbrados de la música popular.

Este logro destaca la importancia de seguir impulsando a los artistas que, con dedicación y disciplina, logran posicionar a Catamarca en la cima del folklore argentino actual. El compromiso ahora se traslada al escenario principal de Baradero, donde el país entero podrá ser testigo de la destreza, la elegancia y la pasión de esta pareja catamarqueña que ha sabido honrar sus raíces. Las felicitaciones recibidas por llevar nuestro talento a lo más alto son solo el comienzo de una etapa que promete ser histórica para la danza de la provincia, reafirmando que el arte nativo sigue vivo y pujante en las manos de profesionales de excelencia que educan con el ejemplo y la pasión por lo propio.