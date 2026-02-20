Malestar de usuarios por sorpresivo paro de la empresa El Nene

La tranquilidad que se esperaba para este viernes en el sistema de transporte público de Catamarca se vio abruptamente interrumpida. Lo que debía ser una jornada de normalización tras el paro general propuesto por la CGT —cuya contundencia estuvo marcada por la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA)— se transformó en una nueva jornada de incertidumbre y malestar para los usuarios. La noticia, que se califica como una mala para los usuarios, se centra en la parálisis inesperada de un sector del transporte local que ha dejado a cientos de personas sin movilidad.

La interrupción del servicio no es generalizada, pero afecta de manera crítica a quienes dependen de un corredor específico. Para sorpresa de quienes habitualmente toman la Línea 104, perteneciente a la firma Empresa El Nene SRL, las unidades no han salido a la calle. Este incumplimiento del servicio ha generado asombro y malestar, ya que los pasajeros se encontraron con las paradas vacías en una jornada donde se suponía que el transporte retomaría su cauce habitual.

Según ha trascendido en las últimas horas, los motivos detrás de este cese de actividades son estrictamente económicos y se circunscriben a la interna de la firma mencionada.

Sin previo aviso gremial

Lo que agrava el cuadro de situación y profundiza el enojo de la ciudadanía es el carácter sorpresivo de la acción. En el ámbito de los servicios públicos, la antelación es un factor fundamental para que el usuario pueda planificar su jornada laboral o educativa. Sin embargo, en esta oportunidad, la acción no fue comunicada con anticipación por la seccional Catamarca de la UTA.

Esta falta de transparencia informativa no solo afectó a los pasajeros de a pie. Según fuentes consultadas por La Unión, el panorama oficial es de desconcierto. El Ministerio de Transporte de la provincia tampoco estaba al tanto de la situación, dado que no existió una comunicación gremial previa que alertara a las autoridades sobre el conflicto particular de la empresa.

La ausencia de mediación anticipada impidió que se pudieran arbitrar mecanismos de emergencia para cubrir el recorrido de la Línea 104.

Incertidumbre sobre el restablecimiento del servicio

A medida que pasan las horas, la pregunta recurrente entre los afectados es cuándo volverán a circular los colectivos de El Nene SRL. La respuesta, lamentablemente, está sujeta a una condición financiera estricta: la normalidad del servicio se restablecería únicamente en tanto y en cuanto se cancele la deuda con los choferes.

Sin embargo, el panorama no es alentador en términos de inmediatez. Fuentes ligadas al conflicto señalan que la resolución de la deuda no tiene un plazo en el corto plazo, lo que sugiere que los usuarios de la Línea 104 podrían enfrentar una espera prolongada antes de ver las unidades nuevamente en las calles. Esta situación deja en evidencia una crisis que trasciende el paro general del día anterior, desnudando problemas financieros profundos dentro de la empresa prestadora y una falta de coordinación entre el gremio y los organismos de control que, finalmente, termina perjudicando al eslabón más débil de la cadena: el usuario.