Tras la indignación, identifican al responsable del cruento maltrato al puma

La difusión de imágenes de extrema crueldad hacia la fauna silvestre generaron en los últimos días un fuerte repudio en la sociedad catamarqueña, activando una respuesta inmediata por parte de las autoridades provinciales. El Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente informó a las pocas horas que iba a intervenir en el caso y este viernes se comunicó que el individuo protagonista del violentísimo hecho de maltrato animal, no solo que ya fue identificado sino que se lo sancionará y se le confirmó la denuncia penal.

El operativo en Las Piedras Blancas

Al tomar conocimiento de las imágenes, donde se observa con claridad el padecimiento de un ejemplar de Puma (Puma concolor) a manos de una persona y una jauría de perros, se activaron de forma instantánea los protocolos de actuación previstos para estos delitos ambientales.

Inspectores de flora y fauna de la Dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, encabezaron un operativo conjunto con personal policial. El despliegue tuvo lugar en la zona de Las Piedras Blancas, departamento Ambato, con el objetivo de localizar al responsable del hecho. Tras pocas horas de rastrillaje y labor investigativa en el terreno, el equipo logró dar con el paradero de Diego Antonio Carrizo, el hombre identificado en el material audiovisual.

Imputaciones y violación a la Ley de Fauna

Una vez interceptado el sujeto, se procedió a la realización del acto administrativo de rigor. Las autoridades labraron un acta de infracción fundamentada en la Ley de Fauna Silvestre N° 4855, imputándole a Carrizo cargos de extrema gravedad que detallan la naturaleza del ataque:

Caza sin autorización de un ejemplar de la especie Puma concolor.

Uso de jauría de perros para el acorralamiento de la presa.

Ahorcamiento del animal mediante el uso de un lazo.

Exposición de video en plataformas digitales, utilizando el acto de crueldad como un "trofeo de caza".

Este expediente será elevado a la Asesoría Legal del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, organismo que actúa como autoridad de aplicación, para el dictamen procesal correspondiente y la aplicación de las sanciones que prevé la normativa vigente.

Denuncia penal y compromiso institucional

Más allá de la vía administrativa, la gravedad del suceso llevó a las autoridades a recurrir a la justicia ordinaria. La Secretaria de Medio Ambiente, Jazmín Menéndez, junto al Director de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad, Gustavo Quintero, se presentaron en la Unidad Judicial N° 5 para radicar la denuncia penal contra el agresor.

Desde la cartera ministerial se había emitido previamente un mensaje de tranquilidad a la población, manifestando un rechazo absoluto a cualquier forma de maltrato o crueldad hacia los animales. El organismo reafirmó su compromiso de tomar todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables de estos actos, aplicando con rigor la legislación.

Finalmente, las autoridades instan a la ciudadanía a colaborar activamente en la protección de nuestra fauna silvestre. Para denunciar cualquier caso de maltrato o presencia de cazadores furtivos, se encuentra habilitada la línea telefónica 383-400-3978, una herramienta clave para la preservación de la biodiversidad en el territorio provincial.