UNCA: la Facultad de Humanidades extiende la preinscripción 2026

La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca informó a la comunidad que se ha dispuesto una prórroga para el período de preinscripción a las carreras de grado correspondientes al ciclo lectivo 2026. El nuevo plazo se extiende hasta el viernes 27 de febrero inclusive, con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso y acompañar a quienes deseen iniciar, continuar o reorientar su formación universitaria en el ámbito de esta unidad académica.

La decisión se inscribe en una política institucional orientada a facilitar el ingreso y a fortalecer el vínculo entre la universidad y la sociedad. En este sentido, la prórroga no constituye únicamente una extensión administrativa de fechas, sino que representa una herramienta concreta para garantizar mayores posibilidades de acceso a la educación superior en el campo de las humanidades.

Una oferta académica amplia y diversa

En la actualidad, Humanidades cuenta con una amplia oferta académica que abarca profesorados, licenciaturas y traductorados públicos nacionales. Esta diversidad de propuestas formativas refleja la consolidación de un proyecto académico que articula tradición disciplinar y actualización permanente frente a los desafíos contemporáneos.

Entre las carreras de grado se encuentran:

Profesorados en:

Ciencias de la Educación

Filosofía

Francés

Geografía

Historia

Inglés

Letras

Licenciaturas en:

Ciencias de la Educación

Francés

Geografía

Historia

Inglés

Letras

Trabajo Social

Filosofía

Traductorados Públicos Nacionales en:

Francés

Inglés

Cada una de estas propuestas se sostiene en una perspectiva interdisciplinaria, que articula saberes teóricos con prácticas situadas. Este enfoque permite integrar la formación académica con las realidades concretas en las que se inscriben los futuros profesionales, poniendo especial atención en las problemáticas regionales y en los desafíos contemporáneos de la educación, la cultura y la sociedad.

Una formación con perspectiva humanística

En consonancia con los principios de la universidad pública —gratuita, inclusiva y de calidad—, la Facultad de Humanidades reafirma su compromiso con la formación de sujetos críticos y socialmente comprometidos. Este posicionamiento no se limita a una declaración de principios, sino que se traduce en una propuesta pedagógica que concibe el conocimiento como una herramienta fundamental para comprender la realidad y para intervenir de manera responsable en la vida social.

La raíz humanística de la institución orienta trayectorias académicas que no solo habilitan el ejercicio profesional, sino que también promueven la participación activa en ámbitos de:

Docencia

Investigación

Extensión

Ejercicio profesional en ciencias humanas, sociales y de lenguas extranjeras

De esta manera, la Facultad articula formación disciplinar sólida con un horizonte ético y social que busca impactar positivamente en la comunidad. La prórroga del período de preinscripción, en este contexto, se presenta como una oportunidad estratégica para quienes proyectan su futuro en estas áreas del conocimiento.

Oportunidad para iniciar, continuar o reorientar trayectorias

El nuevo plazo hasta el viernes 27 de febrero inclusive abre una ventana adicional para quienes aún no han completado el trámite de preinscripción. La medida está dirigida tanto a aspirantes que buscan iniciar su primera carrera universitaria como a quienes desean continuar estudios ya comenzados o reorientar su formación académica hacia nuevos campos dentro de las humanidades.

Este acompañamiento institucional pone en evidencia una concepción de la universidad como espacio abierto, dinámico y atento a las diversas trayectorias educativas. La ampliación del plazo no solo responde a cuestiones administrativas, sino que reconoce las múltiples realidades personales y sociales que atraviesan a quienes aspiran a ingresar al sistema universitario.

Canales oficiales de consulta

La institución invita expresamente a la comunidad a aprovechar esta prórroga y sumarse a la vida académica de la Facultad. Para consultas sobre requisitos, documentación y proceso de preinscripción, los interesados pueden dirigirse a los canales oficiales de comunicación:

Sitio web: https://huma.unca.edu.ar

Instagram: @humanidades_unca

A través de estos medios, se brinda información detallada sobre los pasos necesarios para completar la preinscripción y formalizar el ingreso al ciclo lectivo 2026.

Con esta medida, la Facultad de Humanidades reafirma su vocación pública y su compromiso con la ampliación del derecho a la educación superior. La extensión del plazo hasta el 27 de febrero se configura así como una instancia clave para quienes desean formar parte de una comunidad académica orientada al pensamiento crítico, la responsabilidad social y la construcción colectiva del conocimiento.