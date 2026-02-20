Confirman que la atención en el CAPS Pomancillo está garantizada

El Ministerio de Salud informó que la atención en el CAPS Pomancillo se encuentra plenamente garantizada, aun cuando el edificio original atraviesa un proceso de refacción. La comunicación busca llevar tranquilidad a los vecinos ante posibles dudas sobre la continuidad del servicio.

De acuerdo con lo detallado, los trabajos edilicios en el centro de atención primaria no implican suspensión ni reducción de prestaciones. Por el contrario, el organismo sanitario subrayó que la atención continúa desarrollándose "con total normalidad" en el espacio alternativo que ya fue dispuesto con anterioridad.

La medida responde a una planificación que contempla tanto la necesidad de mejorar la infraestructura como la obligación de asegurar la cobertura sanitaria en el territorio. En ese marco, el traslado temporal de la atención fue organizado para evitar cualquier interrupción en los servicios habituales.

Dónde y cuándo se brinda la atención

Mientras se ejecutan las refacciones en el edificio del CAPS, la atención se desarrolla en el Centro Comunitario Juvenil, espacio que fue acondicionado para sostener las prestaciones.

El esquema operativo establecido es el siguiente:

Días de atención: De lunes a viernes

Horario: De 8:00 a 13:00 horas

Cobertura: Prestaciones garantizadas para toda la comunidad

Desde la cartera sanitaria se enfatizó que la continuidad del servicio está asegurada en ese rango horario, permitiendo que los vecinos mantengan el acceso habitual a la atención primaria de salud.

La decisión de centralizar provisoriamente las prestaciones en este espacio alternativo apunta a sostener la cercanía territorial que caracteriza al CAPS, evitando traslados a otras áreas y manteniendo el vínculo directo con la población que habitualmente concurre al establecimiento.

Objetivo de las mejoras edilicias

Las refacciones en el edificio del CAPS Pomancillo tienen un propósito concreto: optimizar las condiciones de atención y ofrecer un entorno más adecuado tanto para los usuarios como para el personal de salud.

Estas intervenciones edilicias forman parte de un proceso orientado a fortalecer la infraestructura sanitaria, entendiendo que la calidad del espacio físico incide directamente en la experiencia de atención y en el desempeño del equipo de trabajo.

En este sentido, la mejora del edificio no solo apunta a resolver cuestiones estructurales, sino también a generar un ámbito más adecuado para el desarrollo de las prestaciones, reforzando estándares de seguridad y confort.