El transporte público de Catamarca entra en una fase de ajuste operativo

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte de Catamarca, encabezado por Lucas Poliche, presentó un informe detallado sobre la situación actual del transporte público en la provincia. El documento se sustenta en la evolución de indicadores clave como la demanda, los costos operativos y los ingresos, y traza un panorama que refleja tensiones crecientes en la sostenibilidad del sistema.

El análisis oficial pone en evidencia una combinación de factores que impactan directamente en el funcionamiento del servicio: una caída pronunciada en la cantidad de usuarios, incrementos sostenidos en los costos y un contexto nacional que añade incertidumbre en materia de ingresos.

Caída sostenida de usuarios: el golpe a la recaudación

Uno de los datos más significativos del informe es la disminución en la cantidad de pasajeros. Según lo relevado, el sistema de transporte registró una caída interanual del 15% en la cantidad de usuarios, cifra que se profundiza al observar el acumulado de los últimos dos años, donde el descenso alcanza el 39,5%.

Este retroceso no solo refleja un cambio en los patrones de movilidad, sino que impacta de forma directa en la recaudación del sistema, que depende en gran medida del volumen de pasajeros transportados. La menor demanda implica una reducción de ingresos que agrava el desfasaje con los costos operativos.

Costos en alza: combustible, salarios y mantenimiento

En paralelo a la caída de usuarios, el informe destaca un incremento sostenido de los costos operativos, con especial énfasis en tres componentes fundamentales:

Combustible (35% de la estructura de costos):

Registró un aumento superior al 54% en los últimos cuatro meses , con el precio del Diesel 500 pasando de $1.435 a $2.211 por litro .

Registró un aumento superior al , con el precio del Diesel 500 pasando de . Masa salarial (50% del costo total):

Experimentó un incremento promedio del 18,9% entre noviembre de 2025 y abril de 2026 , consolidándose como el principal componente del gasto.

Experimentó un incremento promedio del , consolidándose como el principal componente del gasto. Mantenimiento y seguros (15% restante):

Presentaron una suba cercana al 19%, completando un cuadro general de presión inflacionaria sobre el sistema.

La combinación de estos factores configura un escenario donde los costos crecen a un ritmo considerablemente superior al de los ingresos.

Impacto del contexto nacional

A la complejidad estructural del sistema se suma un elemento externo: el contexto nacional. El informe señala demoras en la acreditación de los atributos sociales vinculados a la tarifa social, lo que repercute negativamente en los ingresos del transporte público.

Este componente introduce una variable adicional de incertidumbre, ya que afecta directamente a uno de los mecanismos que contribuyen a sostener la accesibilidad del servicio y su equilibrio financiero.

Brecha creciente entre costos y tarifa

El resultado de esta dinámica es una diferencia cada vez mayor entre los costos reales del sistema y la tarifa vigente. Esta brecha se convierte en el eje central de la problemática, ya que pone en riesgo la sostenibilidad del servicio en el mediano plazo.

El informe oficial advierte que el sistema enfrenta un escenario de presión creciente, donde la estructura actual resulta difícil de sostener sin ajustes operativos.

Nuevo esquema operativo: adaptación a la demanda

Frente a este contexto, el Ministerio definió un esquema de funcionamiento adaptado a los niveles actuales de demanda, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio sin comprometer su viabilidad.

El cronograma establecido es el siguiente:

22:00 a 00:00: frecuencia mínima

frecuencia mínima 00:00 a 05:00: sin servicio

sin servicio 05:00 a 06:00 (aprox.): frecuencia mínima

frecuencia mínima Desde las 06:00: servicio normal

Este esquema busca optimizar recursos en franjas horarias de baja demanda, concentrando la prestación en los momentos de mayor necesidad.