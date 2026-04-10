Glaciar Perito Moreno: el desplazamiento récord que sorprendió en solo tres meses

La nueva evidencia, difundida a partir de los indicadores de Glaciarium, el Centro de Interpretación de los Glaciares en El Calafate, plantea un punto de inflexión en la lectura histórica del Glaciar Perito Moreno, durante décadas considerado el más estable entre los grandes colosos de hielo de la región.

La inmensidad del Perito Moreno continúa imponiéndose ante quienes llegan a contemplarlo. Con sus 60 metros de altura sobre el agua, el ventisquero mantiene intacta su capacidad de asombro. Sus senderos acercan a los visitantes hasta una observación frontal de las bóvedas desplomadas por el movimiento natural del hielo, una postal que durante años convivió con la idea de que este glaciar permanecía firme mientras otras masas heladas retrocedían.

Sin embargo, los últimos reportes científicos modifican por completo esa percepción. Lo que durante décadas fue tomado como símbolo de estabilidad hoy exhibe un comportamiento que, por su velocidad y magnitud, no encuentra antecedentes dentro de los registros recientes.

Un monitoreo crítico en la Patagonia

Los recientes indicadores presentados por Glaciarium confirmaron que el glaciar atravesó un desplazamiento récord. En apenas 97 días, la masa de hielo perdió 0,8 km², una cifra que representa un insólito 25% del total evaporado en un período de 15 años.

El monitoreo corresponde al verano 2025-2026 y fue realizado en el marco de un proyecto de seguimiento específico sobre la dinámica del frente del glaciar. Según el relevamiento, difundido en un estudio publicado por Ahora Calafate, el repliegue del coloso alcanzó una escala inédita.

En términos de superficie, la pérdida equivale a 80 hectáreas en solo tres meses, una situación que no se había observado en una década y media de seguimiento. Durante ese lapso extendido, el área afectada acumuló 2,4 km², por lo que los 0,8 km² perdidos en apenas 97 días constituyen una cuarta parte del total histórico relevado.

Datos técnicos del monitoreo:

Periodo analizado: verano 2025-2026

verano 2025-2026 Duración del ciclo crítico: 97 días

97 días Superficie perdida: 0,8 km²

0,8 km² Equivalencia: 80 hectáreas

80 hectáreas Pérdida acumulada en 15 años: 2,4 km²

2,4 km² Porcentaje del total histórico perdido en 97 días: 25%

Cronología de una pérdida acelerada

La secuencia temporal del retroceso permite dimensionar con mayor precisión la aceleración del fenómeno. Entre el 19 de noviembre de 2025 y el 22 de enero de 2026, es decir en 64 días, el glaciar perdió 0,36 km² de superficie.

Luego, entre el 22 de enero y el 4 de febrero, en apenas 13 días, la disminución alcanzó 0,18 km² adicionales. Finalmente, durante los 20 días siguientes hasta el 24 de febrero, se registró una nueva reducción de 0,26 km².

La suma de estas tres etapas conforma el total de 0,8 km² de pérdida en casi un trimestre, el dato central que marca el récord actual. Durante la celebración del 15° aniversario de Glaciarium, el científico Pedro Skvarca reveló que, dentro de ese período de observación, el Glaciar Perito Moreno había reducido 2,4 km² de su extensión, aportando una dimensión histórica al análisis.

La distancia con la costa y la comparación histórica

Otro de los parámetros centrales del informe fue la medición de la distancia entre el frente del glaciar y la costa de Península de Magallanes.

Los sucesivos vuelos de observación permitieron registrar un alejamiento progresivo de:

233 metros

274 metros

312 metros

420 metros

La última cifra resulta particularmente significativa por su peso histórico.

El informe recuerda que hace 126 años, en marzo de 1900, el explorador Rudolf Hauthal había medido el frente a 650 metros de la costa.

Más tarde, en 1908, el científico Quensel lo registró a 325 metros del litoral. En la actualidad, la pared del glaciar ya se ubica a 420 metros, una distancia que supera aquella medición de comienzos del siglo XX y que profundiza la magnitud del cambio observado durante el verano 2025-2026.