Cómo estará el tiempo el último fin de semana de marzo en Catamarca

El último fin de semana de marzo llega con condiciones inestables, vientos intensos y un progresivo aumento térmico. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa jornadas cambiantes que exigirán atención constante.
Un sábado inestable: lluvias matinales y viento protagonista
El sábado 28 de marzo se presenta como una jornada marcada por la variabilidad. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mañana estará atravesada por chaparrones, un factor que introduce condiciones de humedad e inestabilidad desde las primeras horas.
Hacia la tarde y la noche, el panorama evolucionará hacia un cielo mayormente nublado, consolidando una jornada donde el sol tendrá escasa presencia. Sin embargo, uno de los elementos más significativos será la intensidad del viento: vientos del norte con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, lo que imprime una sensación de inestabilidad constante, casi como una "golpiza" sostenida del clima sobre el entorno cotidiano.
En cuanto a las temperaturas:
- Mínima: 21 grados
- Máxima: 31 grados
Este rango térmico, combinado con la humedad y el viento, genera una sensación térmica cambiante a lo largo del día.
Domingo con continuidad: nubosidad persistente y aumento térmico
El domingo 29 de marzo no ofrecerá demasiadas treguas en términos de estabilidad atmosférica. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante toda la jornada, consolidando un patrón que limita la radiación solar directa pero no impide el aumento de la temperatura.
El viento continuará siendo un factor determinante. Se prevén vientos del norte con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, que hacia el transcurso del día rotarán al noreste, manteniendo la intensidad y reforzando esa sensación de persistencia, casi agresiva, en las condiciones climáticas.
Las temperaturas mostrarán un leve pero sostenido ascenso:
- Mínima: 24 grados
- Máxima: 34 grados
Este incremento térmico, sumado a la nubosidad y al viento constante, configura una jornada pesada, donde el clima parece no dar respiro.
Lunes en transición: mejora parcial pero con calor en aumento
El lunes 30 de marzo marcará un cambio relativo en las condiciones generales. El cielo pasará a estar parcialmente nublado durante toda la jornada, lo que sugiere una leve mejora en comparación con los días previos.
Sin embargo, el viento seguirá siendo protagonista. Se anticipan vientos del oeste que rotarán al norte, nuevamente con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, sosteniendo ese patrón de intensidad que atraviesa todo el período analizado.
El dato más relevante del lunes será el aumento de la temperatura máxima, alcanzando valores más elevados:
- Mínima: 21 grados
- Máxima: 35 grados
Este incremento posiciona al lunes como el día más caluroso del tramo considerado, en un contexto donde la nubosidad parcial no será suficiente para mitigar el ascenso térmico.
Un cierre de marzo sin tregua climática
El último fin de semana de marzo en Catamarca se perfila, así, como un período de dinámica meteorológica exigente, donde el viento constante, la nubosidad persistente y el calor en ascenso se combinan en una secuencia que no ofrece grandes alivios.
Lejos de jornadas apacibles, el panorama describe un clima que impacta de forma directa y sostenida, con ráfagas que golpean —casi como una golpiza climática— y temperaturas que avanzan sin retroceso.
En este contexto, la atención a las condiciones diarias se vuelve clave para anticipar cambios y adaptarse a un cierre de mes que, definitivamente, no pasará desapercibido.