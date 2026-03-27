¿Cómo hacer bizcochuelo casero de vainilla?, ideal para los días fresquitos en Catamarca

No importa cuántas pastelerías de autor abran en las ciudades. Hay un sabor que remite de inmediato a la infancia: el del bizcochuelo casero de vainilla. Presente en celebraciones y meriendas, esta preparación mantiene su vigencia en todo el país, incluidos los hogares de Catamarca, donde continúa siendo una opción tradicional.

Se trata de la base clásica de la torta de cumpleaños rellena con dulce de leche, pero también de un acompañamiento simple para las tardes. Aunque la receta parece sencilla, el éxito no radica únicamente en los ingredientes, sino en la técnica, la paciencia y la incorporación de aire en la preparación.

Ingredientes para un molde de 24 cm

La proporción tradicional de la pastelería argentina indica utilizar 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina por cada huevo.

6 huevos grandes a temperatura ambiente

180 gramos de azúcar

180 gramos de harina 0000 (o harina leudante)

Esencia de vainilla

Opcional: ralladura de medio limón

Paso a paso

El primer punto clave es el batido. En un bol limpio, se deben batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta alcanzar el llamado "punto letra", es decir, una textura lo suficientemente firme como para que la mezcla mantenga su forma al trazarla. Este proceso requiere al menos 10 minutos de batido eléctrico.

Luego, se incorpora la harina previamente tamizada en dos o tres partes. En esta etapa se reemplaza la batidora por una espátula, utilizando movimientos envolventes, de abajo hacia arriba, para evitar perder el aire incorporado.

En cuanto al molde, se puede enmantecar y enharinar solo la base para favorecer un crecimiento parejo, o todo el recipiente para un desmolde tradicional.

El horneado se realiza en un horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 40 a 45 minutos. Un aspecto fundamental es no abrir la puerta del horno antes de los 30 minutos, ya que el cambio de temperatura puede afectar el volumen del bizcochuelo.

Cómo saber si está listo

La técnica del palillo continúa siendo el método más efectivo: si al pinchar el centro este sale seco, la preparación está en su punto. Se recomienda dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar sobre una rejilla para evitar la humedad en la base.

Tres consejos clave

Para quienes utilicen el bizcochuelo como base de torta, se sugiere humedecerlo con un almíbar simple de agua y azúcar en partes iguales.

Si se opta por harina 0000, se puede agregar una cucharadita de polvo de hornear para garantizar el crecimiento.

Finalmente, si bien la esencia de vainilla define el sabor, una pizca de sal en el batido ayuda a potenciar los matices dulces de la preparación.