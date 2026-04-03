Cómo hacer helado de banana con solo 4 ingredientes y en pocos pasos

Preparar helado casero no tiene por qué ser complicado. Con esta receta de banana, podés lograr una versión cremosa, rica y natural usando solo cuatro ingredientes y sin necesidad de una máquina heladera.

La combinación de banana, dulce de leche y chocolate genera un equilibrio ideal entre dulzor y textura, con un resultado que no tiene nada que envidiarle a las versiones industriales. Además, es una alternativa más natural, ya que aprovecha el azúcar propio de la fruta y permite ajustar los sabores a gusto.

Ingredientes (4 porciones)

4 bananas maduras

1 pocillo de leche (puede ser entera, descremada o vegetal)

100 g de chocolate

4 cucharadas de dulce de leche (opcional)

Cómo hacer helado de banana paso a paso

Freezar la banana: pelar las bananas, cortarlas en rodajas y llevarlas al freezer por al menos 4 horas, hasta que estén completamente congeladas. Procesar la fruta: colocar las rodajas en una procesadora o licuadora potente y triturar hasta lograr una textura granulada. Sumar la leche: agregar el pocillo de leche y seguir procesando hasta obtener una crema suave y homogénea. Incorporar los extras: picar el chocolate en trozos pequeños y sumarlo a la mezcla. Si elegís usar dulce de leche, incorporarlo en este paso y mezclar suavemente para formar vetas. Dar consistencia: llevar la preparación al freezer durante unas 2 horas para que tome más cuerpo.

Antes de servir, conviene dejar el helado unos minutos a temperatura ambiente para que sea más fácil de manipular. Además, esta receta permite sumar otros ingredientes como nueces, coco rallado o chips de chocolate, según tus preferencias.