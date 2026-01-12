Cómo hacer hummus diferente en solo 10 minutos con un ingrediente inesperado

El hummus es un dip elaborado a partir de garbanzos cocidos y otros ingredientes que permiten obtener una textura cremosa. En esta receta se agrega remolacha cocida como ingrediente inesperado. Para preparar el hummus, comenzar por cocinar los garbanzos hasta que estén tiernos. Escurrirlos y reservar. Pelar la remolacha, cortar en cubos pequeños y cocer hasta que estén blandos. Colocar los garbanzos y la remolacha en un procesador de alimentos. Agregar aceite de oliva en cantidad suficiente para facilitar el triturado.

Añadir jugo de limón a gusto para equilibrar la acidez y mejorar la conservación. Incorporar sal y pimienta según preferencia. Triturar hasta obtener una mezcla homogénea. Verificar la textura y añadir agua en pequeñas cantidades si la mezcla queda demasiado espesa. Mezclar nuevamente hasta integrar completamente los líquidos. Colocar el hummus en un recipiente para servir. Refrigerar hasta el momento de consumir.

La preparación requiere controlar la cocción de los garbanzos y de la remolacha. Los garbanzos deben estar blandos pero no desarmarse completamente. La remolacha debe cocinarse hasta que se pueda triturar sin dificultad. Añadir el aceite de oliva lentamente ayuda a integrar mejor los ingredientes y evita exceso de líquido. El jugo de limón permite equilibrar el sabor del hummus y contribuye a mantener el color de la remolacha. Triturar en etapas garantiza que no queden grumos.

El tamaño del procesador o licuadora influye en la homogeneidad de la mezcla. Si el recipiente es pequeño, es recomendable triturar en varias tandas. Mantener los ingredientes a temperatura ambiente facilita la integración. Servir frío asegura la consistencia adecuada y facilita que se pueda untar sobre pan, galletas o vegetales. El hummus se puede acompañar con palitos de zanahoria, pepino, apio o pan pita. La cantidad de sal debe ajustarse al gusto y al tipo de garbanzo utilizado.

Tips para que el hummus de remolacha salga perfecto

Para que salga perfecto, controlar la textura durante el triturado es clave. Ajustar la cantidad de agua permite obtener consistencia cremosa sin hacer la mezcla líquida. Equilibrar el limón y la sal ayuda a mantener el sabor uniforme. Procesar los ingredientes de manera gradual evita que queden grumos.

Mantener refrigerado hasta servir preserva la frescura y el color de la remolacha. Servir con aceite de oliva por encima o con semillas para mejorar presentación. Evitar mezclar demasiado después del triturado final para conservar la textura.