Cómo quitar los pelos que tapan el resumidero del baño: trucos simples y efectivos

En muchos hogares de Catamarca y del resto del país, el resumidero del baño suele taparse con frecuencia debido a la acumulación de pelos que se desprenden durante la ducha. Aunque se recomienda evitar que estos residuos ingresen en la rejilla, lo cierto es que se trata de un inconveniente cotidiano que, si no se soluciona a tiempo, puede generar malos olores y estancamiento de agua.

Existen distintos métodos sencillos para destapar el resumidero del baño y eliminar los pelos que obstruyen el paso en las cañerías.

Métodos para destapar el resumidero del baño

Extracción manual

El primer paso consiste en introducir un alambre, gancho o elemento largo y flexible dentro del resumidero. Esto permite enganchar y retirar los pelos que suelen quedar atrapados en la parte superior de la tubería.

Mezcla caliente

Otra alternativa es preparar una mezcla de jabón líquido con agua hirviendo. Se debe verter lentamente en el desagüe y dejar actuar durante unos 20 minutos. Luego, enjuagar con abundante agua. El procedimiento puede repetirse si la obstrucción persiste.

Lavandina

La lavandina también puede ayudar a descomponer restos orgánicos. Se recomienda colocar una cantidad moderada en el resumidero y dejarla actuar durante al menos 30 minutos. Pasado ese tiempo, dejar correr el agua de manera continua.

Vinagre y bicarbonato

Una opción clásica es mezclar bicarbonato de sodio con vinagre blanco. Antes de aplicar la mezcla, se deben retirar los restos visibles de basura y pelos. Luego, volcar la preparación en el resumidero y dejar reposar una hora. Finalmente, enjuagar con agua caliente.

Por qué se tapa el resumidero del baño

La causa más frecuente de obstrucción es la combinación de restos de jabón con el cabello que se desprende al bañarse. Con el tiempo, estos residuos se adhieren a las paredes de las cañerías, reducen el paso del agua y generan olores desagradables.

Para prevenir este problema, se recomienda colocar una rejilla o atrapador de pelos sobre el desagüe y realizar un mantenimiento periódico. Verter agua hirviendo una vez al mes y aplicar alguno de estos métodos de limpieza ayuda a mantener las tuberías despejadas y en buen estado.