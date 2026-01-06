Cómo saber si una sandía está buena: señales para elegir una fruta bien dulce y firme

Cuando uno va a comprar una sandía, uno ruega que salga buena. Pero eso no siempre sucede y más de una vez nos llevamos a casa una fruta que está verde o está pasada. Lo bueno es que todo el mundo puede conocer algunos trucos para elegir una sandía dulce y firme en su interior.

Si uno se lleva una sandía entera, tendrá que rogar qué, al partirla en dos, esté buena en su interior para no llevarse una desilusión.

Lo óptimo es que la fruta esté bien roja, firma y cuente con un sabor dulce y fresco, en su momento justo.

Distinto es cuando uno va a la verdulería a comprar media sandía y uno puede ver en qué estado se encuentra, para no llevarse una sorpresa en casa.

Al igual que el melón, elegir una sandía dulce y firme no es fácil, por lo que sería inteligente conocer algunos consejos para una buena elección de la fruta, como los que brinda el sitio frutinter.com, empresa familiar española con una larga tradición hortofrutícola.

Sandía a punto: cómo saber si esta fruta está buena

Para elegir una buena sandía, que sea dulce, tenga una pulpa firme, no esté verde ni pasada, es recomendable seguir estos consejos: