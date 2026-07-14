Cómo será la validación del CUD para acceder al cupo inclusivo en el Poncho

Con vistas a la realización de la 55.° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el Ministerio de Salud de la Provincia, a través de la Dirección de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, dio a conocer el procedimiento que se aplicará para la validación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) de las personas que soliciten acceder al cupo destinado a personas con discapacidad en los distintos espectáculos programados.

La cartera sanitaria aclaró que su intervención se limitará exclusivamente a la verificación de la autenticidad y vigencia del Certificado Único de Discapacidad presentado por cada solicitante. En ese sentido, remarcó que la recepción de las solicitudes, la asignación de entradas y la administración de los cupos corresponden al sistema habilitado específicamente para el evento y no al Ministerio de Salud.

La información busca orientar a quienes deseen acceder al beneficio, detallando cada una de las etapas que deberán cumplirse para participar del proceso de solicitud y posterior ingreso a los espectáculos de la tradicional fiesta.

Un cupo reservado para personas con discapacidad

Según se informó, cada espectáculo contará con un cupo reservado del 4 % destinado a personas con discapacidad, garantizando así un espacio específico para este sector del público.

Las personas interesadas deberán realizar la solicitud únicamente mediante el formulario oficial que estará disponible en los sitios habilitados para la organización del evento. Los portales oficiales donde podrá efectuarse el trámite son:

Desde el Ministerio se indicó que no habrá otros canales habilitados para la presentación de solicitudes, por lo que toda la gestión deberá realizarse exclusivamente a través de esas plataformas.

Cuándo y cómo deberá realizarse la solicitud

El procedimiento establece que el formulario correspondiente a cada espectáculo se habilitará 48 horas antes de la realización de cada show. Una vez disponible, los interesados deberán completar la información requerida incorporando:

Datos personales del solicitante.

Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Información del acompañante, cuando corresponda.

Finalizada la carga de datos y enviada la solicitud, comenzará la intervención de la Dirección de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, organismo que tendrá a su cargo la validación del certificado presentado.

Este proceso consiste exclusivamente en corroborar que el CUD sea auténtico y se encuentre vigente, tal como fue aclarado por la cartera sanitaria.

Cómo se informará el resultado de la evaluación

Una vez concluida la instancia de validación, cada solicitante recibirá un correo electrónico con el resultado de la evaluación realizada. En caso de que la solicitud resulte aprobada, el mensaje incluirá las indicaciones correspondientes para el ingreso al espectáculo.

Por el contrario, cuando la validación no resulte favorable, también se remitirá un correo electrónico explicando los motivos por los cuales la solicitud no fue aprobada. Además, se informarán los canales disponibles para recibir asesoramiento, de acuerdo con la situación particular de cada solicitante.

Requisitos para retirar las entradas

Las personas que resulten beneficiarias deberán concurrir a la boletería del Estadio Bicentenario para retirar sus entradas. Al momento de realizar ese trámite será obligatorio presentar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Certificado Único de Discapacidad (CUD) en formato físico o digital mediante la aplicación Mi Argentina.

El Ministerio aclaró expresamente que no se aceptarán fotografías ni fotocopias del Certificado Único de Discapacidad, por lo que únicamente serán válidos el documento original o su versión digital oficial disponible en la aplicación.

Horarios y modalidad de ingreso

Respecto del acceso a los espectáculos, se informó que el ingreso de las personas beneficiarias se realizará entre las 20:00 y las 21:30 horas.

Asimismo, el acceso se organizará por orden de llegada y estará sujeto a la disponibilidad del sector preferencial asignado, hasta completar el cupo previsto para cada función. De esta manera, el Ministerio de Salud reiteró que su función dentro del procedimiento se limita exclusivamente a la validación de la autenticidad y vigencia del Certificado Único de Discapacidad, mientras que la gestión integral de las solicitudes, la asignación de entradas y la administración de los cupos continúan bajo la órbita del sistema oficial dispuesto para la 55.° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.