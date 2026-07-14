El Colegio del Carmen vive el triduo en honor a su Patrona: cuándo es la procesión

Con el lema "Impulsados por la misión, somos familia al servicio de la unidad", el lunes 13 de julio se inició el triduo en honor de la Virgen del Carmen en el colegio que tiene a la advocación mariana como su Patrona, ubicado en la intersección de las calles Junín y San Martín, en la ciudad Capital.

La propuesta litúrgica convoca a alumnos, docentes, egresados, jubilados, vecinos, instituciones y devotos a participar de una serie de celebraciones que se extenderán hasta el jueves 16 de julio, fecha central de la festividad.

Durante cada jornada se desarrollarán momentos de oración, el rezo del Rosario, la celebración de la Santa Misa y la tradicional imposición de escapularios, mientras que el cierre estará marcado por una solemne celebración eucarística y una procesión por las calles céntricas de la ciudad.

Martes 14: la verdad al servicio de la unidad

Las actividades previstas para el martes 14 de julio estarán inspiradas en el tema "La verdad al servicio de la unidad", eje que orientará las celebraciones litúrgicas de la jornada.

El programa comenzará a las 10:30 con el Rosario y el Triduo, instancia de preparación espiritual para la celebración eucarística. Posteriormente, a las 11:00, se celebrará la Santa Misa, abierta al público, permitiendo la participación tanto de la comunidad educativa como de los fieles que deseen acompañar la festividad.

En esta jornada, los alumbrantes serán:

Nivel Primario.

Servicios Generales.

Egresadas Bodas de Oro.

Egresadas de 1975 hacia atrás.

Jubiladas del Nivel.

ANSES.

Como parte de la celebración también se llevará a cabo la imposición de escapularios, una de las expresiones tradicionales de la devoción a la Virgen del Carmen.

Miércoles 15: la familia como hogar de Dios

El miércoles 15 de julio continuará el triduo bajo el tema "Familia, hogar de Dios", profundizando el mensaje pastoral propuesto para este tiempo de preparación. Al igual que en la jornada anterior, las actividades comenzarán a las 10:30 con el Rosario y el Triduo.

A las 11:00 se celebrará nuevamente la Santa Misa, abierta al público. En esta oportunidad, los alumbrantes serán:

Nivel Secundario.

Extra clases.

Vecinos.

Egresadas Bodas de Plata.

Egresados desde 1977 hasta 2000.

Jubiladas del Nivel.

Policía Federal.

Durante la celebración también se realizará la imposición de escapularios, manteniendo una de las tradiciones que caracteriza las festividades en honor de la Patrona del establecimiento.

Jueves 16: la jornada central de la festividad

El jueves 16 de julio tendrá lugar la celebración principal en honor de la Virgen del Carmen, con una programación especial que marcará el cierre del triduo. La jornada estará dedicada al tema "Como Esquiú, impulsados por María, fieles a la vocación", en una referencia al legado espiritual del Beato Esquiú y a la misión evangelizadora inspirada por la Virgen.

Las actividades comenzarán a las 10:00 con la Misa Solemne en honor de la Virgen del Carmen, que se celebrará en el templo franciscano San Pedro de Alcántara, ubicado en la intersección de las calles Esquiú y Rivadavia. Los alumbrantes de esta celebración serán:

Representación Legal.

Equipo Directivo.

Departamento Pastoral.

Cofrades.

Devotos.

Esta será la ceremonia litúrgica central de la festividad y reunirá a la comunidad educativa junto con los fieles que cada año participan de la celebración patronal.

La procesión recorrerá el centro de la Capital

Concluida la Misa Solemne, a las 11:00, dará inicio la tradicional procesión con las imágenes de la Virgen del Carmen y del Beato Francisco Palau. El recorrido previsto unirá el templo franciscano con la capilla del colegio, atravesando distintas calles del centro capitalino. El itinerario será el siguiente:

Calle Esquiú.

Maipú.

República.

Junín.

Capilla del Colegio.

La procesión constituirá el momento culminante de las celebraciones, acompañando a las imágenes sagradas por las calles de la ciudad hasta regresar al establecimiento educativo.

Un programa que integra oración y comunidad

El triduo propone un recorrido espiritual que combina la oración, la celebración sacramental y la participación activa de los distintos sectores que conforman la vida institucional del colegio.

Cada jornada incorpora un tema pastoral diferente, permitiendo reflexionar sobre aspectos vinculados con la unidad, la familia y la vocación cristiana, siempre bajo la protección de la Virgen del Carmen. Asimismo, la presencia de alumnos, docentes, egresados de distintas promociones, jubilados, vecinos, organismos e instituciones refleja el carácter abierto de las celebraciones y el vínculo que la comunidad mantiene con el colegio a lo largo del tiempo.

La imposición de escapularios durante los días martes y miércoles también forma parte de las manifestaciones de fe previstas en el programa litúrgico.