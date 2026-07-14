La artesanía catamarqueña vuelve a ocupar un lugar central del Poncho

La 55º Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se desarrollará entre el 17 y el 26 de julio en el Predio Ferial, volverá a abrir las puertas de uno de los sectores más tradicionales y representativos del evento: el Pabellón de Artesanías. Este espacio reunirá nuevamente a artesanos y artesanas de toda la provincia de Catamarca, quienes exhibirán piezas que reflejan la identidad cultural local, los saberes heredados a lo largo de generaciones y la creatividad de los nuevos exponentes del arte artesanal.

Como ocurre en cada edición, el pabellón se convertirá en un punto de encuentro entre el público y quienes mantienen vivas las distintas expresiones artesanales de la provincia. Cada obra presentada será el resultado de conocimientos transmitidos de generación en generación, del aprovechamiento de materias primas locales y de procesos de elaboración que preservan técnicas ancestrales.

El recorrido por este espacio permitirá conocer de cerca el trabajo de los artesanos que sostienen y fortalecen un patrimonio cultural que distingue a Catamarca y que convierte a la Fiesta del Poncho en el principal encuentro artesanal del país.

El textil vuelve a ser el corazón de la exposición

El rubro textil, considerado históricamente el corazón de la Fiesta del Poncho, volverá a ocupar un lugar protagónico dentro de la muestra. En esta edición participarán tejedoras y tejedores provenientes de distintos departamentos de la provincia, conformando un amplio mapa que refleja la diversidad de técnicas y estilos desarrollados en cada región.

Estarán representadas las siguientes localidades:

Belén .

. Santa María .

. San Fernando del Valle de Catamarca .

. Antofagasta de la Sierra .

. Fray Mamerto Esquiú .

. Corral Quemado .

. Valle Viejo .

. Capayán .

. Londres .

. Ancasti.

Los visitantes podrán apreciar una variada producción integrada por ponchos, mantas, ruanas, tapices y otras piezas confeccionadas con fibras naturales, expresando la riqueza y diversidad de las técnicas textiles desarrolladas en la provincia.

La diversidad artesanal de toda la provincia

La convocatoria también reunirá a artesanas y artesanos de numerosos departamentos catamarqueños que presentarán trabajos realizados en distintos materiales y disciplinas. Participarán representantes de:

Valle Viejo .

. Fray Mamerto Esquiú .

. Santa María .

. Andalgalá .

. Capayán .

. Paclín .

. Belén .

. La Paz .

. Pomán .

. Ambato .

. Ancasti .

. Londres .

. Santa Rosa .

. El Alto.

Las obras abarcarán múltiples especialidades, entre ellas madera, metal, cerámica, fibra vegetal, cuero, piedra y vidrio. Esta amplia participación permitirá exhibir el patrimonio artesanal de Catamarca a través de una propuesta que integra técnicas tradicionales, materiales propios de cada región y expresiones culturales que forman parte de la identidad provincial.

Una convocatoria que reúne a todo el país

El Pabellón de Artesanías no sólo contará con la presencia de expositores catamarqueños. La muestra también convocará a artesanas y artesanos provenientes de distintas provincias argentinas, consolidando una propuesta de alcance federal que refleja la riqueza, diversidad y vigencia de los oficios tradicionales del país.

La participación incluirá representantes de numerosas provincias y localidades que exhibirán trabajos correspondientes a diversas disciplinas artesanales.

La convocatoria refleja la amplitud territorial del mapa artesanal argentino, integrando creadores provenientes tanto de grandes centros urbanos como de pequeñas comunidades, quienes aportan conocimientos transmitidos durante generaciones junto con propuestas contemporáneas que enriquecen la muestra.

Esta diversidad de trayectorias, técnicas y materiales pone en valor el patrimonio cultural de cada región y fortalece el intercambio entre artesanos de todo el país.

Horarios para recorrer la muestra

Durante los días de la 55º Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el público podrá visitar el Pabellón de Artesanías y los restantes sectores de exposición del Predio Ferial en un amplio horario que permitirá recorrer cada uno de los espacios con tranquilidad.

Horarios de apertura:

Del 17 al 26 de julio .

. De 14:00 a 23:00 horas.

De esta manera, la Fiesta del Poncho volverá a ofrecer uno de sus espacios más tradicionales, donde convergen la identidad cultural de Catamarca, el trabajo de sus artesanos y la presencia de exponentes de todo el territorio nacional, consolidando al Pabellón de Artesanías como uno de los principales atractivos de la celebración.