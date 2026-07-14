En la previa: recomiendan extremar los cuidados del corazón durante los partidos de Argentina

En la previa de un nuevo compromiso de la Selección Argentina, el Ministerio de Salud de la provincia difundió una serie de recomendaciones destinadas a proteger la salud cardiovascular de la población durante los partidos de fútbol. Los profesionales remarcaron que la pasión que despiertan estos encuentros puede generar modificaciones en el organismo que, en determinadas personas, incrementan el riesgo de sufrir complicaciones cardíacas.

Según explicaron los especialistas, el impacto emocional no comienza cuando el árbitro da inicio al partido, sino varias horas antes. La expectativa que genera el encuentro puede provocar un aumento progresivo de la frecuencia cardíaca y, a medida que avanza el juego, las situaciones de mayor tensión pueden desencadenar picos de ansiedad, especialmente entre quienes viven el fútbol con gran intensidad.

Desde la cartera sanitaria señalaron que estos cambios fisiológicos representan un riesgo mayor para aquellas personas que presentan enfermedades cardiovasculares o poseen factores predisponentes, por lo que recomendaron adoptar medidas preventivas simples que permitan disfrutar del espectáculo deportivo sin descuidar la salud.

Quiénes deben prestar especial atención

Los especialistas indicaron que existen determinados grupos de personas que deben extremar los cuidados durante este tipo de acontecimientos deportivos debido al mayor riesgo que implican los cambios emocionales y las modificaciones en los hábitos cotidianos.

Entre quienes presentan una mayor vulnerabilidad se encuentran las personas con:

Hipertensión arterial .

. Obesidad .

. Tabaquismo .

. Diabetes .

. Consumo habitual de alcohol .

. Antecedentes de enfermedades cardíacas.

De acuerdo con los profesionales, la combinación entre tensión emocional, ansiedad, alteraciones en la alimentación o el consumo de bebidas alcohólicas puede incrementar el esfuerzo del sistema cardiovascular, motivo por el cual recomiendan mantener las rutinas de cuidado incluso durante las reuniones familiares o con amigos para seguir el partido.

Cuatro recomendaciones fundamentales para proteger el corazón

El Ministerio de Salud hizo especial hincapié en cuatro medidas básicas que ayudan a reducir los riesgos cardiovasculares durante los encuentros de la Selección.

La primera de ellas consiste en no abandonar la medicación.

Los especialistas recordaron que la emoción propia de los partidos, las reuniones sociales o los cambios en la rutina diaria no deben convertirse en motivo para olvidar o suspender los tratamientos indicados por el equipo de salud. Esto resulta especialmente importante para quienes reciben medicación por hipertensión arterial, diabetes u otras enfermedades cardiovasculares.

El segundo aspecto está relacionado con la alimentación y el consumo de alcohol.

Los profesionales recomendaron evitar las comidas abundantes, especialmente aquellas con alto contenido de grasas o sal, así como moderar el consumo de bebidas alcohólicas. Explicaron que una alimentación pesada sumada al alcohol y al estrés emocional puede aumentar considerablemente el esfuerzo que realiza el corazón durante el partido.

Asimismo, aconsejaron prestar atención al contexto en el que se observa el encuentro y procurar compartir ese momento con otras personas, sobre todo cuando existen antecedentes cardíacos o factores de riesgo.

La importancia de controlar las emociones

Otro de los puntos destacados por el Ministerio de Salud es la necesidad de moderar la exposición emocional.

Los especialistas explicaron que los relatos deportivos, los comentarios de terceros y las discusiones que suelen producirse durante las transmisiones pueden incrementar los niveles de tensión y ansiedad.

Por ese motivo, recomendaron que las personas que perciban un elevado nivel de alteración emocional adopten algunas medidas sencillas para recuperar la calma.

Entre ellas mencionaron:

Bajar el volumen del televisor.

Evitar discusiones durante el partido.

Alejarse unos minutos de la pantalla cuando la tensión resulte excesiva.

Según remarcaron, pequeñas pausas pueden contribuir a disminuir la carga emocional y favorecer una mejor respuesta del organismo frente a situaciones de estrés.

La hidratación también forma parte de la prevención

Los profesionales recordaron además la importancia de mantener una adecuada hidratación antes, durante y después del partido.

Tomar agua de manera suficiente contribuye al correcto funcionamiento del organismo y del sistema cardiovascular.

En ese sentido, recomendaron no reemplazar el consumo de agua por bebidas alcohólicas, energizantes o productos con alto contenido de azúcar, ya que estos no cumplen la misma función y pueden generar efectos no deseados sobre el organismo.

Desde el Ministerio aclararon que el objetivo de estas recomendaciones no es desalentar el disfrute de los encuentros deportivos, sino promover hábitos saludables que permitan vivir la pasión por el fútbol incorporando cuidados básicos, especialmente entre quienes presentan enfermedades preexistentes o factores de riesgo.

Los síntomas que requieren atención médica inmediata

Finalmente, los especialistas insistieron en la importancia de reconocer los signos de alarma que pueden indicar una complicación cardiovascular y que requieren solicitar asistencia médica inmediata o acudir al centro de salud más cercano.

Los síntomas de alerta son los siguientes:

Dolor, presión u opresión en el pecho.

Falta de aire.

Palpitaciones intensas o persistentes.

Mareos o sensación de desmayo.

Sudoración fría.

Debilidad marcada.

Aumento importante de la presión arterial en personas hipertensas.

Los profesionales recordaron que cada persona conoce las respuestas habituales de su organismo y que cualquier síntoma diferente, intenso o fuera de lo común no debe ser minimizado.

En ese sentido, remarcaron que la consulta médica oportuna resulta fundamental para recibir la atención adecuada y reducir las posibles complicaciones. Bajo esa premisa, el Ministerio de Salud reiteró que es posible disfrutar de los partidos de la Selección Argentina incorporando medidas preventivas sencillas que favorezcan el cuidado del corazón y permitan vivir la pasión futbolera de manera más segura.