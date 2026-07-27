¿Cómo va a estar el clima en Catamarca para la vuelta a clases?

El inicio de la semana, ya terminadas las vacaciones de invierno, estará marcado por un escenario de cielo parcialmente nublado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este lunes. La jornada tendrá una amplitud térmica marcada entre sus registros, con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 23 grados.

A lo largo del día, el viento tendrá una presencia constante y cambiará levemente su dirección predominante según el momento de la jornada. Durante las primeras horas soplará desde el Noroeste, mientras que luego se impondrá el sector Norte, con velocidades que alcanzarán entre 23 y 31 km/h durante buena parte del día.

En cuanto a las condiciones meteorológicas generales, el pronóstico no contempla precipitaciones y así se mantendrá durante toda la semana, con la sola excepción del mañana martes a la noche.

Una madrugada parcialmente nublada

La jornada comenzó con cielo parcialmente nublado durante la madrugada. En ese momento, el viento sopló desde el Noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

La mañana, fresca para comenzar

Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, mientras que la temperatura marcará los 8 grados, el registro mínimo previsto para este lunes. En este período, la dirección predominante del viento cambiará hacia el Norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

El panorama combinará, de este modo, el registro térmico más bajo de la jornada con una mayor velocidad del viento respecto de las primeras horas.

La tarde con máxima y viento

Con el avance del día, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 23 grados, la máxima prevista para esta jornada. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y el viento continuará soplando desde la misma dirección, con velocidades iguales a la hora anterior.

La tarde también será el período de mayor intensidad del viento. El pronóstico contempla ráfagas de entre 42 y 50 km/h, un registro que marcará la principal característica de este tramo de la jornada.

La noche llegará con más viento

Durante la noche, las condiciones del cielo se mantendrán parcialmente nubladas y la temperatura descenderá hasta los 16 grados. El viento continuará soplando desde el Norte, aunque con una velocidad menor a la prevista para la mañana y la tarde: entre 13 y 22 km/h.

Para este período no se prevén ráfagas destacadas y la probabilidad de precipitaciones continuará siendo del cero. De esta manera, el lunes cerrará con un panorama estable, cielo parcialmente nublado y presencia de viento del sector norte.