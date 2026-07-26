Con un Patio colmado de público desde las primeras horas de la tarde y una convocatoria que volvió a confirmar el enorme poder de convocatoria de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, este domingo se vivió la última jornada del tradicional escenario, que se despidió hasta la próxima edición con el esperado show de El Chaqueño Palavecino.

La presencia del reconocido cantor salteño hacía prever una convocatoria multitudinaria y las expectativas se cumplieron. Cerca de 60 mil personas de todas las edades llegaron al Predio Ferial para asegurar un lugar y disfrutar de una tarde atravesada por la danza, la música popular y el folklore que tuvo como broche de oro la actuación de uno de los artistas más queridos del país.

La programación comenzó con las presentaciones del Estudio A Pura Danza, que abrió la jornada con una propuesta de danza urbana y contemporánea, seguida por Diego Sierralta y el grupo catamarqueño Hombre Viejo, que aportaron el repertorio folklórico de la tarde.

El Patio del Poncho se despidió con 60 mil personas disfrutando del show del Chaqueño Palavecino

También pasaron por el escenario el Ballet Lihuel del Instituto de Arte Lisa, Grupo Zonda con toda la energía de la cumbia, la Academia de Danzas Nativas y Tradicionales Renacer, Los Calchaquí, Freddy Romero, la Delegación Departamental Fray Mamerto Esquiú —que presentó un cuadro argumental inspirado en la identidad y el patrimonio de su departamento— y Pascual Gutiérrez, el cantante belicho que interpretó chamamés, clásicos del folklore y composiciones de su autoría.

Para cerrar una jornada multitudinaria en todos los espacios de la fiesta, el Patio recibió a El Chaqueño Palavecino. Con su inconfundible repertorio de zambas, chacareras y canciones del Chaco salteño, el artista hizo cantar y bailar a un público que acompañó cada interpretación, coronando una edición del Patio del Poncho que volvió a reunir a miles de personas en torno a la música y la cultura popular.

La actuación del Chaqueño Palavecino puso el broche final a diez jornadas en las que el Patio volvió a consolidarse como uno de los espacios más convocantes de la Fiesta del Poncho, ofreciendo una programación que reunió a artistas consagrados y emergentes, academias de danza y delegaciones de toda la provincia, en un escenario donde convivieron el folklore, el chamamé, la cumbia, el cuarteto, el rock y las nuevas expresiones musicales sin perder la esencia que caracteriza a esta celebración.

El Chaqueño Palavecino: "Los catamarqueños tienen que sentirse orgullosos de una fiesta que hoy está muy bien promocionada"

Antes de subir al escenario, El Chaqueño Palavecino destacó el crecimiento que ha tenido la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y el impacto que genera dentro y fuera de la provincia. "Creo que toda la Fiesta del Poncho ha tomado mucho auge a nivel nacional e internacional, como tenía que ser. Felicito a las autoridades y a todos los que trabajan porque realmente, en estos días, la noticia era el Festival del Poncho. Los catamarqueños tienen que sentirse orgullosos de una fiesta que hoy está muy bien promocionada"

El artista también valoró la posibilidad de presentarse por primera vez en el escenario del Patio, un espacio abierto que permite que miles de personas puedan disfrutar de los espectáculos de manera gratuita. "Para mí es un privilegio estar acá. Hay mucha gente que por distintas razones no puede asistir a otros espectáculos y este escenario les da esa posibilidad. Eso tiene un valor enorme. Ustedes tienen una fiesta muy fuerte y deben sentirse orgullosos de lo que representa para Catamarca", agregó.

Por otro lado, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el secretario nacional de Turismo, Ambiente y Deportes Daniel Scioli, y las secretarias de Gestión Turística Evangelina Quarín y de Gestión Cultural, Laura Maubecín saludaron al artista y le entregaron el poncho bandera, realizado por los artesanos de Belén, Graciela Carrasco y Ramón Baigorría.

El Patio del Poncho se despidió con 60 mil personas disfrutando del show del Chaqueño Palavecino

Con otra edición marcada por la diversidad artística, la participación de miles de personas y el encuentro entre las tradiciones y las nuevas expresiones musicales, el Patio del Poncho volvió a ser otro de los escenarios más representativos y convocantes de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.