La alfarería ancestral de los Valles Calchaquíes, protagonista en la muestra artesanal del Poncho

La alfarería tradicional de los Valles Calchaquíes dice presente en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que culmina este domingo en Catamarca, con la participación del artesano Abel Mendoza, oriundo de San Carlos, provincia de Salta, quien expone por primera vez en el encuentro más importante del país dedicado a las artesanías y la cultura.

Cada una de sus piezas refleja la identidad calchaquí mediante guardas, símbolos y detalles inspirados en las culturas precolombinas del noroeste argentino. Lejos de emplear la arcilla en estado natural, el taller desarrolla un meticuloso proceso de selección, refinamiento y mezcla de diferentes arcillas, ricas en óxido de hierro, que otorgan al material una notable plasticidad y resistencia, permitiendo lograr un nivel de detalle excepcional.

Uno de los rasgos más distintivos de sus obras es el característico color negro de la cerámica. A diferencia del ahumado tradicional, esta tonalidad se obtiene mediante un proceso químico de oxidación por reducción: las piezas son sometidas a una temperatura cercana a los 1.040 °C y, durante la cocción, la reducción del oxígeno produce la transformación del óxido de hierro presente en la arcilla, dando origen a una coloración única sin recurrir a pigmentaciones superficiales.

La iconografía presente en sus creaciones recupera elementos propios de la cultura diaguita-calchaquí e incaica. Guardas ancestrales, víboras bicéfalas, cóndores, águilas y animales característicos del territorio argentino, como perdices, quirquinchos y pingüinos, dialogan en cada pieza con la historia, la naturaleza y la identidad de los pueblos originarios.

Quirquincho obrero

El artesano destacó que su obra más emblemática es el "Quirquincho Obrero". Se trata de una pieza de alfarería tradicional inspirada en una antigua leyenda andina que rinde homenaje al trabajador rural y al artesano del noroeste argentino.

La figura representa al quirquincho mientras teje cuidadosamente su poncho cuando el invierno aún parece lejano. Las primeras tramas son finas y minuciosas, pero a medida que el frío se acerca y el tiempo comienza a escasear, el tejido se vuelve cada vez más amplio hasta agotar el hilo. La leyenda cuenta que el quirquincho se cubre con el poncho y se duerme; al despertar, ese tejido queda plasmado para siempre sobre su caparazón convertido en una guarda diaguita que simboliza al cacique de cada región.

La pieza incorpora además una fuerte carga simbólica. Una de sus patas descansa sobre el pecho, como una mano sobre el corazón, representando el compromiso, el orgullo y la dignidad del trabajo. Con la otra sostiene una bolsa que evoca la labor del agricultor, del artesano y del trabajador rural. De esta manera, el "Quirquincho Obrero" se convierte en una representación del esfuerzo cotidiano de quienes construyen la identidad productiva y cultural del noroeste argentino.

La participación de Abel Mendoza en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho permite acercar al público una tradición alfarera que trasciende el valor estético de cada obra. Sus piezas expresan un patrimonio vivo, donde la técnica, la historia y la identidad territorial confluyen en un trabajo artesanal que mantiene vigente el legado de los Valles Calchaquíes.

Hasta el cierre de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho hoy a las 23hs, visitantes de todo el país pueden conocer estas piezas que sintetizan el legado de la cerámica ancestral salteña y el trabajo de un taller familiar que, desde hace más de 45 años, preserva y renueva una de las expresiones más representativas del patrimonio artesanal argentino.