Se distinguió a los artistas destacados de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026

En el marco de la 55.ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, la Asociación Nacional de Cronistas de Folklore (ANCROF) llevó a cabo la entrega de los reconocimientos a los Artistas Destacados del Poncho 2026, una distinción que la institución otorga en los principales encuentros y festivales folklóricos del país para destacar a quienes, con su trayectoria y compromiso, enriquecen el patrimonio cultural argentino.

La ceremonia se desarrolló en un clima de emoción y reconocimiento, poniendo en valor el trabajo de artistas que, desde los escenarios, promueven y defienden las expresiones culturales de cada región, convirtiéndose en verdaderos embajadores de la identidad nacional. El escrutinio contó con la participación de la Secretaría de Gestión Cultural de la Provincia Laura Mauvecín y el Director de Desarrollo Cultural Luis Castro.

Los ganadores

La elección estuvo a cargo de los comunicadores acreditados que tuvieron que elegir 2 artistas destacados por cada escenario. De esta manera los elegidos fueron: por el escenario mayor Jorge "Negro" Herrera: Luz Segura y Folk 4 ; por el Patio: Pascuas Gutierrez y Destino Tango; por el Pabellón de Turismo: Cardones y Abel Bazán y por el Mercado Cultural: Wayna Folk y Sonckoy Suma.

Presencia federal

La ANCROF, institución sin fines de lucro que nuclea a periodistas, comunicadores y trabajadores de medios especializados en folklore y cultura popular, cuenta con más de 150 delegados y referentes distribuidos en las 24 provincias argentinas. Además, integra una amplia red de emisoras radiales, canales de televisión y portales digitales dedicados a la difusión de la cultura nacional, consolidándose como una de las entidades de mayor representatividad en el ámbito del periodismo folklórico.

Con esta distinción, la asociación reafirma su compromiso de reconocer a quienes mantienen vivas las tradiciones, impulsan nuevas expresiones artísticas y fortalecen el sentido de pertenencia de las comunidades a través de la música y la cultura popular.

La entrega de los reconocimientos a los Artistas Destacados del Poncho 2026 se sumó a las actividades institucionales desarrolladas durante la fiesta mayor de los catamarqueños, consolidando una vez más al Festival del Poncho como uno de los escenarios culturales más importantes del país y un punto de encuentro para celebrar la identidad, el talento y las raíces argentinas.