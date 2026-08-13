¿Cómo va a estar el clima este jueves en Catamarca?

El tiempo este jueves estará caracterizado por la presencia de nubosidad variable y de hecho durante la madrugada el cielo estuvo más cubierto mientras que con el avance de las horas habrá modificación y chance de la presencia del sol.

Esta condición se mantendrá durante la mañana, la tarde y la noche, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional. De esta manera, la jornada tendrá como principal característica la persistencia de nubes, aunque sin que esto se traduzca en una previsión significativa de precipitaciones.

Arranque fría del día

El comportamiento de la temperatura también mostrará variaciones. En las primeras horas el registro fue de 3 grados, mientras que en horas de la mañana el termómetro marcó -1 grado. Por la tarde llegará el momento de mayor temperatura de la jornada, con una máxima estimada en 18 grados. Finalmente, durante la noche, el registro alcanzará los 14 grados, sosteniendo la tendencia típica de este invierno catamarqueño en agosto.

Sin lluvias a la vista

La temporada seca se mantiene y a pesar del amague de chaparrones de este miércoles, que no llegaron, la ausencia de lluvias se van a mantener. Esto tanto para este jueves como para el resto de la semana.

El viento presente pero...

El comportamiento del Innombrable será otro de los elementos que presentará modificaciones a lo largo del jueves. El día comenzó con él soplando desde el Sudoeste. A partir de la mañana se producirá un cambio en la dirección predominante. El viento pasará a presentarse desde el Noreste (NE) y alcanzará velocidades de entre 13 y 22 km/h. Esta misma intensidad y dirección se mantendrán durante la tarde.

Durante la noche mantendrá la orientación, aunque con una disminución en su velocidad. Para ese período se esperan registros de entre 7 y 12 km/h.

El aspecto relevante anunciado por el SMN es que no se contemplan ráfagas durante ninguno de los períodos analizados, igual que en el día previo y esta tendencia se mantendrá hasta el fin de semana.

