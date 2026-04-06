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¿Cómo va a estar el clima este lunes en Catamarca?

La semana comienza con condiciones variables e inestables con probabilidades de precipitaciones. ¿De cuánto será la máxima con la vuelta del otoño?

6 Abril de 2026 07.19

Luego del veranito en pleno otoño de la semana pasada, llega el esperado descenso de la temperatura, la que se va a extender, según el SMN a lo largo de esta semana. Para comprobarlo, este lunes comenzó con una mínima de 13 grados y lloviznas durante la madrugada.

Para la mañana, el tiempo seguirá marcado por la inestabilidad con lluvias aisladas. La temperatura ascenderá a 16 grados, mientras que el viento soplará desde el Sur con velocidades leves de entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde, se van a dar chaparrones y se registrará, según el organismo nacional, una temperatura máxima de 18 grados acompañado de viento ahora rotando desde el Oeste de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en el rango del 10 al 40%.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar con cielo parcialmente nublado, descenso de la temperatura a 15 grados y viento nuevamente del Sudoeste entre 7 y 12 km/h.

En síntesis, Catamarca atravesará un lunes con varias etapas de inestabilidad, temperaturas templadas y una mejora gradual hacia el cierre de la jornada.
 

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Catamarca Clima Catamarca SMN

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