¿Cómo va a estar el clima este lunes en Catamarca?

Luego del veranito en pleno otoño de la semana pasada, llega el esperado descenso de la temperatura, la que se va a extender, según el SMN a lo largo de esta semana. Para comprobarlo, este lunes comenzó con una mínima de 13 grados y lloviznas durante la madrugada.

Para la mañana, el tiempo seguirá marcado por la inestabilidad con lluvias aisladas. La temperatura ascenderá a 16 grados, mientras que el viento soplará desde el Sur con velocidades leves de entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde, se van a dar chaparrones y se registrará, según el organismo nacional, una temperatura máxima de 18 grados acompañado de viento ahora rotando desde el Oeste de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en el rango del 10 al 40%.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar con cielo parcialmente nublado, descenso de la temperatura a 15 grados y viento nuevamente del Sudoeste entre 7 y 12 km/h.

En síntesis, Catamarca atravesará un lunes con varias etapas de inestabilidad, temperaturas templadas y una mejora gradual hacia el cierre de la jornada.

