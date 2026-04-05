  • Dólar
  • BNA $1365 ~ $1415
  • BLUE $1395 ~ $1405
  • TURISTA $1774.5 ~ $1774.5

15 C ° ST 14.92 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Lluvias complican la circulación: rutas cerradas y sectores intransitables en Catamarca

Vialidad Provincial de Catamarca informó crecidas de ríos, derrumbes y acumulación de barro en distintos tramos de la red vial tras las últimas precipitaciones.

5 Abril de 2026 21.16

Las recientes lluvias registradas en gran parte del territorio provincial provocaron crecidas de ríos, desprendimientos de material y acumulación de barro en distintas rutas de Catamarca, afectando la circulación vehicular.

En este contexto, la ruta provincial N°24 permanece totalmente cerrada al tránsito en el tramo Miraflores-Las Tejas, debido al incremento del caudal del Río del Valle.

Asimismo, la ruta provincial N°1 continúa intransitable en la zona de Loma Larga-Las Chacritas, donde se registraron derrumbes y presencia de barro sobre la calzada.

Por otra parte, desde Vialidad recomiendan circular con extrema precaución por la ruta provincial N°5, en la Cuesta de los Ángeles, debido a desprendimientos de material y bancos de niebla que reducen la visibilidad.

Personal y equipos del organismo trabajan y monitorean de forma permanente las zonas afectadas.

 

Tags
Catamarca Lluvias Rutas Vialidad

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también