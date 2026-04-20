¿Cómo va a estar el clima este lunes en Catamarca?

Este lunes se presenta con condiciones meteorológicas inestables en Catamarca, caracterizadas por precipitaciones a lo largo de toda la jornada y temperaturas moderadas.

Desde la madrugada se registran tormentas y lluvias aisladas al tiempo que se registróuna mínima de 12 grados, con vientos provenientes del sector Este a velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Ya para la mañana, las condiciones tenderán a mejorar levemente, aunque continuarán las lluvias aisladas. La probabilidad de precipitaciones descenderá a un rango de entre el 10% y el 40%, mientras que la temperatura mínima se ubicará en 14 grados. El viento rotará al sector Sudeste, manteniendo intensidades similares.

En horas de la tarde, se prevé una temperatura máxima de 18 grados, con persistencia de lluvias aisladas y probabilidades de precipitación. El viento continuará soplando desde el mismo sector, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el tiempo se mantendrá inestable, con lluvias aisladas y una temperatura cercana a los 15 grados. El viento rotará al sector Sur, sin cambios significativos en su intensidad.

No se esperan ráfagas de consideración durante la jornada, de acuerdo al informe meteorológico.

