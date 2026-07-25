Comprar huevos blancos o marrones: cuáles son mejores para cocinar y qué diferencias tienen

Frente a la góndola del supermercado o en una verdulería, una duda suele repetirse: ¿conviene comprar huevos blancos o marrones? Durante años circularon distintas creencias sobre este tema. Algunas personas sostienen que los marrones son más saludables, mientras que otras aseguran que tienen un sabor más intenso.

Sin embargo, el color de la cáscara no indica que un huevo sea mejor que otro. La principal diferencia entre ambos está relacionada con la genética de la gallina que los produce y no determina, por sí sola, su calidad.

Por qué algunos huevos son blancos y otros marrones

El color de la cáscara depende principalmente de la genética de la gallina. Algunas razas ponen huevos blancos y otras producen huevos marrones, mientras que existen variedades capaces de poner huevos de otras tonalidades.

Aunque determinados rasgos físicos de las gallinas pueden estar asociados con el color de los huevos, no existe una regla basada únicamente en el color del plumaje. En definitiva, se trata de una característica genética que no determina la calidad del alimento.

¿Hay diferencias nutricionales entre los huevos blancos y marrones?

En términos generales, no existen diferencias nutricionales relevantes atribuibles al color de la cáscara. Tanto los huevos blancos como los marrones pueden aportar proteínas, grasas, vitaminas y minerales.

Las posibles diferencias en su composición están relacionadas con otros factores, como la alimentación de la gallina, su sistema de crianza y las características particulares del huevo, pero no con que la cáscara sea blanca o marrón.

Por eso, dos huevos de diferente color pueden tener valores nutricionales prácticamente iguales.

Cuál es mejor para cocinar

A la hora de preparar una receta, tampoco es necesario elegir según el color de la cáscara. Tanto los blancos como los marrones pueden utilizarse para:

Tortillas y huevos revueltos.

Budines y bizcochuelos.

Panqueques y otras preparaciones dulces.

Huevos duros, fritos o poché.

El resultado dependerá mucho más de la frescura, el tamaño y las características del huevo que de su color.

Por qué los huevos marrones pueden ser más caros

En algunos comercios, los huevos marrones pueden tener un precio diferente al de los blancos, pero esto no significa que sean necesariamente mejores o más nutritivos.

El precio puede variar según los costos de producción, el tipo de crianza, el tamaño de los huevos, la marca y la oferta disponible. Por eso, pagar más por un huevo marrón no garantiza por sí mismo una mayor calidad.

Cómo elegir buenos huevos, sin importar el color

Más allá de que sean blancos o marrones, hay otros aspectos mucho más importantes al momento de comprarlos y conservarlos: