Con 3.700 estudiantes de 72 escuelas, la UNCA abre la Muestra de Carreras 2026

La Universidad Nacional de Catamarca comenzará mañana una nueva edición de la Muestra de Carreras 2026, una iniciativa orientada a estudiantes del nivel secundario que busca brindar información sobre las distintas alternativas académicas que ofrece la institución y acompañar los procesos de elección vinculados al futuro educativo de los jóvenes.

La propuesta se desarrollará durante tres jornadas y contará con una importante convocatoria. Según se informó, participarán aproximadamente 3.700 estudiantes provenientes de 72 establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia.

La actividad representa una de las principales acciones de vinculación entre la universidad y las escuelas secundarias, generando un espacio de encuentro donde los futuros ingresantes podrán conocer de manera directa las características de las carreras, los servicios universitarios y las posibilidades de desarrollo académico y profesional que ofrece la institución.

Escuelas de Capital y del interior provincial

La convocatoria alcanzará tanto a establecimientos educativos de la Capital como a numerosas localidades del interior de Catamarca.

Entre las comunidades que estarán representadas en la muestra se encuentran estudiantes provenientes de:

• Chumbicha.

• San Pedro.

• Santa Rosa.

• Bañado de Ovanta.

• Concepción.

• Capayán.

• Icaño.

• Villa Vil.

• Barranca Larga.

• Otras localidades del interior provincial.

La presencia de estudiantes de distintos departamentos refleja el alcance territorial de la propuesta y la importancia de acercar información universitaria a jóvenes que se encuentran transitando una etapa decisiva respecto de su futuro académico.

Fortalecer la formación

La Muestra de Carreras 2026 es organizada de manera conjunta por la Universidad Nacional de Catamarca, el Ministerio de Educación y el Centro de Desarrollo Científico, Tecnológico y Productivo de Catamarca (CEDECITCA).

El trabajo articulado entre estas instituciones permitirá ofrecer una agenda amplia de actividades destinadas a orientar a los estudiantes en la construcción de sus proyectos educativos y profesionales. Durante las tres jornadas, los asistentes podrán participar de diversas propuestas diseñadas para acercarlos a la vida universitaria desde múltiples perspectivas.

Entre las actividades previstas se encuentran:

• Espacios de orientación vocacional.

• Recorridos por stands informativos.

• Talleres prácticos.

• Actividades culturales.

• Demostraciones experimentales.

• Experiencias interactivas vinculadas a las distintas carreras.

La propuesta apunta a que los jóvenes puedan conocer de manera dinámica las posibilidades de formación disponibles y establecer un contacto directo con la realidad universitaria.

Conocer la oferta académica y la vida universitaria

Uno de los principales objetivos de la muestra será brindar información detallada sobre las carreras que se dictan en las distintas facultades de la Universidad Nacional de Catamarca.

Los estudiantes tendrán la posibilidad de dialogar con docentes, alumnos y graduados para interiorizarse sobre los contenidos académicos, los perfiles profesionales y las oportunidades de inserción laboral vinculadas a cada propuesta formativa. Además, podrán acceder a información relacionada con diversos servicios y beneficios que ofrece la universidad.

Entre ellos se destacan:

• Becas estudiantiles.

• Comedor universitario.

• Residencia estudiantil.

• Programas de intercambio.

• Movilidad internacional.

• Actividades recreativas.

• Actividades deportivas.

La posibilidad de conocer estos recursos forma parte de una estrategia orientada a facilitar la transición entre la escuela secundaria y el ámbito universitario.

Apertura oficial y ciclo de conferencias

La inauguración formal de la Muestra de Carreras 2026 se realizará mañana mediante un recorrido de autoridades por los distintos stands instalados en el predio universitario. Durante la apertura ofrecerán palabras alusivas:

• El rector de la Universidad Nacional de Catamarca, ingeniero Oscar Arellano.

• La presidenta del CEDECITCA, CPN Alejandra Nazareno.

• El secretario de Bienestar Universitario, profesor Juan Olás.

La programación incluirá además una serie de conferencias y actividades especialmente orientadas a la reflexión sobre los procesos de elección vocacional.

Entre las propuestas anunciadas figuran:

• "Construyendo mi futuro", a cargo del Programa de Orientación Vocacional y Ocupacional de la Vicegobernación de la Provincia.

• "El día después: ¿qué pasa cuando termina la secundaria?", a cargo del licenciado Carlos Ortiz, del Ministerio de Educación.

• "La orientación vocacional como puente", presentada por la licenciada Silvia Uezen.

• Una charla informativa de la Facultad de Ciencias Agrarias sobre perfiles profesionales e inserción laboral.

Inteligencia artificial y educación

La agenda de actividades también incluirá una temática vinculada a los nuevos desafíos tecnológicos en los procesos educativos.

Durante la última jornada se desarrollará la conferencia "La era de la Educación con Inteligencia Artificial", a cargo de Alan Daitch, actividad organizada junto al CEDECITCA.

La incorporación de esta propuesta se suma al conjunto de actividades destinadas a acercar a los estudiantes herramientas y perspectivas relacionadas con las transformaciones que atraviesan actualmente los sistemas educativos.

Entrada libre y gratuita

La Muestra de Carreras 2026 se desarrollará en el predio universitario, en la Cancha Techada, y contará con entrada libre y gratuita.

Durante tres jornadas, miles de estudiantes tendrán la oportunidad de recorrer un espacio especialmente diseñado para conocer alternativas académicas, intercambiar experiencias con la comunidad universitaria y acceder a información que les permita proyectar su futuro educativo.

Con la participación de 3.700 jóvenes provenientes de 72 escuelas de toda la provincia, la Universidad Nacional de Catamarca pondrá en marcha una nueva edición de una propuesta que busca acercar la educación superior a quienes se encuentran próximos a dar uno de los pasos más importantes de su trayectoria formativa.