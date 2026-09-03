"Catamarca Da la Nota" abre la convocatoria para coros en su 17ª edición

El reconocido Encuentro Nacional e Internacional de Coros "Catamarca Da la Nota" abrió la convocatoria para la participación de agrupaciones locales en el marco de su 17ª edición, que se desarrollará durante 2026.

Con 17 años de trayectoria ininterrumpida, el encuentro volverá a reunir propuestas vinculadas al canto, la música y la actividad cultural en diferentes escenarios de la ciudad. La edición 2026 se realizará del 28 de septiembre al 4 de octubre y propone nuevamente una convocatoria abierta a distintos protagonistas de la actividad musical local.

La invitación está dirigida a quienes deseen formar parte de una nueva edición de un encuentro que, a lo largo de su trayectoria, se consolidó como uno de los espacios de referencia de la región. La convocatoria incluye a:

Coros locales.

Grupos vocales.

Músicos.

Ensambles.

Nuevas propuestas musicales.

De esta manera, "Catamarca Da la Nota" abre sus puertas a una amplia diversidad de expresiones artísticas que podrán integrarse a la programación prevista para esta nueva edición.

Del 28 de septiembre al 4 de octubre

La edición 2026 del Encuentro Nacional e Internacional de Coros se extenderá durante una semana, desde el 28 de septiembre hasta el 4 de octubre.

Las actividades se desarrollarán en diferentes escenarios de la ciudad, donde se dará espacio a las agrupaciones y propuestas que participen de esta nueva convocatoria. La continuidad del encuentro marca una nueva edición de una iniciativa que cuenta con una extensa trayectoria ininterrumpida y que combina la actividad artística con una propuesta de intercambio y formación.

El encuentro se ha convertido en uno de los más respetados de la región NOA, no solo por su despliegue artístico, sino también por la oferta educativa que propone en cada una de sus ediciones.

Este doble perfil forma parte de las características centrales de "Catamarca Da la Nota", que reúne la expresión artística y las instancias vinculadas con la propuesta educativa que acompaña al desarrollo de cada encuentro.

Organización y el acompañamiento institucional

La edición 2026 es organizada por Orange, grupo de gestión cultural, con el acompañamiento de distintas instituciones y organismos.

La organización cuenta con el apoyo del:

Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad Capital.

Secretaría de Gestión Cultural de Catamarca.

Dirección General de Cultura de la Municipalidad Capital.

El trabajo conjunto entre el grupo organizador y las instituciones que acompañan la propuesta permite dar continuidad a una iniciativa que llega a su decimoséptima edición.

A lo largo de sus 17 años de trayectoria ininterrumpida, "Catamarca Da la Nota" fue construyendo un espacio de encuentro para las expresiones corales, grupales y culturales, con una propuesta que convoca a distintos participantes y que se proyecta en el ámbito regional.

Promover el intercambio y la expresión coral

Entre los objetivos centrales del encuentro se encuentra la promoción de la participación y el intercambio de experiencias corales, grupales y culturales.

La propuesta apunta a generar espacios de encuentro entre quienes desarrollan distintas expresiones vinculadas con la música y el canto, favoreciendo el intercambio de experiencias.

A través de estas actividades, el encuentro también busca contribuir a la difusión del canto coral como expresión artística. La convocatoria para la edición 2026 mantiene ese espíritu y amplía la invitación a coros locales, grupos vocales, músicos, ensambles y nuevas propuestas musicales. De esta manera, la próxima edición se presenta como una nueva oportunidad para que las agrupaciones locales puedan sumarse a una programación que se desarrollará durante siete días en distintos escenarios de la ciudad.

Inscripciones abiertas hasta el 25 de septiembre

Las agrupaciones locales interesadas en participar podrán realizar su inscripción hasta el próximo 25 de septiembre. La convocatoria establece como fecha límite ese día para la recepción de las inscripciones de las agrupaciones que deseen formar parte de la 17ª edición del encuentro.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Teléfono: 383-154775957.

383-154775957. Facebook: "Catamarca da la nota".

"Catamarca da la nota". Instagram: "Catamarca da la nota".

"Catamarca da la nota". Correo electrónico: [email protected] .

Los distintos medios de contacto estarán disponibles para brindar información a las agrupaciones y propuestas interesadas en incorporarse a la edición que se realizará entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre.