CONADU histórica: desde hoy, nuevo paro por 48 horas

La CONADU histórica vuelve a las medidas de fuerza otra vez desde hoy jueves y por 48 horas, esto sin asistencia a los lugares de trabajo y en defensa del salario docente universitario.

La medida es en rechazo a la oferta salarial realizada por el gobierno nacional ya que aseguran que la firma del acuerdo de revisión significa condenar al salario docente de las universidades nacionales a una pérdida del 27.5% con respecto a la inflación este año; sin dar respuesta a otros problemas planteados, para superar el estado de pauperización del profesional docente, del sistema de educación superior.

Fernando Morales, referente local indicó que el motivo del nuevo paro es básicamente por el reclamo salarial, "ya que hay un deterioro, un desplome salarial de los trabajadores universitarios. Nosotros a través del gremio docente universitario y nuestro gremio a nivel nacional que es la Conadu Histórica hemos declarado insuficiente ese famoso 21% que es totalmente falaz, no es que se una cifra de 21% porque si no impactaría directamente en las sumas que deberían ser acumulativas para que sea realmente ese porcentaje. El Gobierno está hablando que ha propuesto el 60% de aumento salarial, también con la misma lógica no llega a ser esa suma porque todas esas cuotas que te dan están referidas al monto del mes de marzo".

Añadió "lo cual no genera ningún tipo de crecimiento al salario del docente universitario, todo lo contrario, el proceso inflacionario que es galopante van licuando todas esas pequeñas sumas que se vienen otorgando".

"Es por eso que nosotros en su momento dijimos que el 41% era insuficiente, hoy lamentablemente el tiempo nos da la razón. El proceso acumulado de inflación está por encima del 80% y se calcula que va a llegar a fin de año por arriba del 90%, lo cual nuestros sueldos ya estarían perdiendo casi el 25%", finalizó.